PSPV defiende la EPS para asumir a los trabajadores de Torrevieja mientras Compromís y UP abogan por el modelo Alzira

Así se han pronunciado los tres socios del Botànic en la Junta de Síndics de este martes. Si bien coinciden en la necesidad de que el Hospital de Torrevieja revierta al sistema público en octubre, cuando finaliza el contrato, no hay acuerdo sobre la manera de hacerlo.

En concreto, Aitana Mas (Compromís) ha criticado que la Conselleria de Sanidad haya incorporado este proyecto a los que debatirá el "consellet" del jueves -el órgano en que los subsecretarios deciden el orden del pleno del Consell del viernes- y ha indicado que no lo apoyarán si llega a la reunión de consellers. También Estefanía Blanes (Unides Podem) ha defendido que no le darán apoyo si no se produce una negociación, y que están en contra de la empresa pública.

Mientras, Manolo Mata (PSPV) ha puntualizado que "hay muchas cosas que se han retirado 20 veces", por lo que el proyecto no tendría por qué llegar al próximo pleno del Consell si no hay acuerdo, aunque también ha matizado que los socialistas han aprobado propuestas que no compartían por "lealtad botánica" como el decreto de tanteo y retracto.

En concreto, Mata ha señalado que la propuesta incluye la gestión de las farmacias en las residencias y de los contratos que terminan en cardiología. También ha considerado que el debate sobre una empresa pública es "un tanto perverso" ya que también es "100% publica" y con controles.

Por eso ha sostenido que se trata de una cuestión de sentido común más que de "negociar" con Compromís y Unides Podem, confiando en que de aquí a octubre se alcance una solución porque "faltan meses". "Siempre son conflictos de intereses: los sindicatos quieren pasar a ser funcionarios sin ninguna prueba, los interinos acabar con la temporalidad y ser funcionarios", ha argumentado, reconociendo que "todo tiene contrapartidas" y que no es algo fácil porque si fuera así "todo el mundo se dedicaría a esto".

Lo que está claro para el síndic socialista es que "en octubre, el Hospital de Torrevieja será un hospital público, eso seguro". Así ha remarcado que "no hay ninguna reversión, se le ha acabado el contrato" a Ribera Salud, y ha insistido en que la empresa pública es una "buena fórmula" porque 1.400 trabajadores no pueden convertirse en funcionarios en un día ni "porque sí".

A su juicio, si se hiciera así esto perjudicaría la entrada de nuevos sanitarios en el sector público y la tasa de reposición de funcionarios "saltaría por los aires". "La empresa pública es una garantía para los trabajadores", ha aseverado.

Mata, por todo ello, ha asegurado que esta fórmula es "la más digna posible", tanto por rigor jurídico como para garantizar los derechos laborales, y que los trabajadores de Torrevieja estarán mejor "como ha pasado con la Ribera", el departamento de Alzira (Valencia) que pasó a gestión pública en 2018 y donde "se montó un pollo tremendo y ya es un hospital público más".

COMPROMÍS, "SORPRENDIDO" POR LA PROPUESTA

Por su parte, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha apostado por el modelo Alzira ya que "nadie ha ofrecido una propuesta mejor". Por ello, han pedido "agotar todas las vías de negociación colectiva", aunque "si alguien pone una propuesta mejor sobre la mesa, se estudiará".

No obstante, la portavoz adjunta, Aitana Mas, ha asegurado que están "sorprendidos" de que se haya incorporado este punto "sin que se haya contestado previamente a las alegaciones". "No vamos a estar a favor de una empresa pública sin que se haya hablado con los trabajadores, ni se les hayan explicado los puntos a favor y en contra", ha agregado.

En este sentido, ha instado a Sanidad a que explique "qué diferencias hay respecto a Alzira" y "qué mejoraría" si se produjera la incoporación de los trabajadores a la EPS. También ha asegurado que la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro (Compromís), no tiene información respecto de la propuesta, que se gestiona desde la otra secretaría autonómica de la Conselleria.

También ha remarcado que han tenido dos reuniones con Sanidad en las últimas semanas y que en ninguna les han dicho que la opción "preferida" para Torrevieja sea la de la empresa pública. "Se nos ha dicho que hay diversas opciones sobre la mesa en todo momento", ha agregado.

En este sentido, ha subrayado que la propuesta prevé que la EPS se haga cargo del personal de "resonancias, farmacología y lo que venga" y que Compromís quiere que "se elimine lo que venga".

De hecho, antes de la rueda de prensa, Ferri ha incidido en que sí "verían bien" la empresa pública para gestionar estas dos cuestiones, pero no los trabajadores de Torrevieja. Es más, cree que el modelo de Alzira "garantiza mejor que se hará bien", y ha pedido diálogo con los trabajadores y sindicatos. De momento, "ninguna opción es mejor que Alzira" para la coalición.

LIMA: "BROMAS NINGUNA"

Por su parte, la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, también ha abogado por el modelo Alzira para garantizar una "gestión pública directa al 100%", y ha subrayado: "Bromas ninguna sobre este tema tan serio".

Lima ha aseverado: "Que no cuenten con nosotras para una empresa pública de salud". En este sentido, ha incidido que "cuando vienen mal dadas, hay que salvar la salud pública" que ha tenido un "papel fundamental en el País Valenciano durante la gestión de la pandemia".

En este sentido, ha considerado que si con el modelo Alzira se consiguió, se debería "seguir los mismos pasos para Torrevieja y posteriores hospitales". "Se empezó privatizando con el PP y hay que terminar esta forma de gestión", ha aseverado.

La portavoz adjunta, Estefanía Blanes, ha matizado que el borrador "no marca en concreto que sea para Torrevieja". No obstante, ha indicado que sin negociación no lo aceptarán y ha defendido la experiencia de Alzira.

"CHAPUZA EN MAYÚSCULAS, NEGRITA Y SUBRAYADO"

La oposición sí ha mostrado unanimidad en su rechazo a la empresa pública de salud, que la síndica del PP, Eva Ortiz, ha calificado de "chapuza en mayúsculas, negrita y subrayado".

Ortiz ha criticado que "no es posible que ni siquiera el Botànic esté de acuerdo ni mantenga negociaciones para hallar un punto de acuerdo" sobre una cuestión que, a su juicio, "no tiene ningún sentido" y va "en contra de los sindicatos, trabajadores y la comunidad científica". "Ahora, deprisa, corriendo y sin acuerdo, quieren llevar al pleno algo que es una auténtica chapuza", ha aseverado.

Por su parte, desde Ciudadanos, Ruth Merino ha considerado que esta empresa pública es un "error" y ha asegurado no saber "qué pretende el Consell o parte de él".

En este sentido, ha indicado que los profesionales "han manifestado que no es lo que quieren" ya que "no va a ser una verdadera gestión directa, no supone integrarse en la sanidad pública". Así, ha apuntado que hay recomendaciones europeas para que el sector público instrumental "se reduzca".

Desde Vox, la síndica Ana Vega ha defendido que "lo que funciona, hay que dejarlo tranquilo y no tocarlo". Así, se ha posicionado en contra de la reversión y ha considerado que "no se le va a dar solución a trabajadores que se van a quedar en la calle" por lo que se está "jugando con el pan de muchas familias".

Desde el PSPV, Manolo Mata ha rechazado esta propuesta, porque "seria absolutamente ilegal: dar un contrato a una empresa privada que ya lo ha explotado y ha obtenido todos los beneficios".