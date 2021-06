El Parlament balear rechaza cualquier modificación de la tributación que afecta a los pactos sucesorios

Se trata de una moción presentada por el Grupo Popular, que ha sido defendida este martes por el portavoz adjunto de la formación, Antoni Costa. Cinco de los 11 puntos de la iniciativa han sido aprobados.

Además del rechazo a la modificación de la tributación que afecta a los pactos sucesorios, la Cámara autonómica también rechaza modificaciones que impliquen un recorte de los beneficios fiscales que se contemplan actualmente para la tributación conjunta en el IRPF.

En su intervención, el diputado Costa ha explicado la moción tiene la intención de que "el Parlament traslade un mensaje muy claro al Gobierno de Sánchez en una cuestión tan delicada como es la política tributaria". "El objetivo no es otro que parar la tromba impositiva que ha anunciado Sánchez a raíz del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, el Plan 2050 y cualquier plan que ha puesto encima de la mesa en los últimos tiempos", ha señalado.

Con la iniciativa, el Parlament se muestra en contra de la posible fijación de un tipo mínimo de tributación del Impuesto sobre Sociedades, la modificación al alza del Impuesto sobre Hidrocarburos o la tributación sobre vehículos, la eliminación de bonificaciones a la contratación o el incremento de bases máximas de cotización o la implantación de peajes para el uso de las carreteras.

Asimismo, esta moción rechaza la posible creación de un nuevo impuesto al transporte aéreo, puesto que la medida castigaría a los residentes en las Islas y afectaría a la competitividad de la industria turística.

Durante el debate, se ha incorporado una enmienda presentada por MÉS per Mallorca, con la que el pleno del Parlament insta al Gobierno central a rebajar la factura de la luz con la reducción del IVA del 21% actual al 4%, por ser un bien de primera necesidad.

LOS GRUPOS DEBATEN SOBRE POLÍTICA TRIBUTARIA

Durante el debate de la moción, el portavoz del Grupo Mixto-MÉS per Menorca, Josep Castells, ha celebrado el "gran autonomismo" que lleva el PP en sus últimas propuestas, pero ha criticado que los 'populares' "lo defienden de forma oportunista". "Ustedes están a favor de una fiscalidad baja, nosotros siempre recordamos que todos los países ricos son países con fiscalidad alta y nosotros nos queremos parecer a los países ricos", ha señalado.

Desde MÉS per Mallorca, la diputada Joana Aina Campomar ha instado a los partidos con representación en el Senado a encontrar una solución consensuada que permita mantener los pactos sucesorios contemplados en el Derecho civil de las Islas. No hacerlo supondría, ha dicho, "un grave perjuicio" para muchas familias de Baleares.

Por otro lado, la diputada del PSIB Maria Antònia Truyols ha criticado la política tributaria del PP cuando gobernaba y ha señalado que 'los populares' "no han hecho nada por redistribuir la riqueza". "Ustedes acuden a las bajadas impositivas cuando les conviene electoralmente", ha censurado.

La diputada de Unidas Podemos Cristina Mayor ha recordado que "los impuestos sirven para financiar los servicios públicos, que acaban suponiendo un ahorro para la sociedad en general". En este sentido, ha recriminado a la derecha que use "la demagogia" para hablar de la subida de impuestos y ha preguntado que si quieren "mantener el nivel de impuestos bajos, digan cómo quieren pagar los ERTE, cómo quieren pagar la sanidad o el estado del bienestar".

Asimismo, la portavoz del Grupo Ciudadanos, Patricia Guasp, ha expresado su apoyo a todos los puntos de la moción presentada por los 'populares'. Para Guasp, el Ejecutivo central "lo que propone es asfixiar a los autónomos y subir los impuestos mientras tenemos el gobierno más caro de la historia".

El diputado de Vox-Actúa Baleares Sergio Rodríguez ha mostrado su apoyo a las bajadas de impuestos, pero ha preguntado de dónde se sacará el dinero para sostener los servicios públicos. En este sentido, Rodríguez ha indicado que desde Vox cerrarían "los chiringuitos", sin tocar la sanidad o la educación.

Finalmente, el diputado de El PI-Proposta per les Illes Balears Josep Melià ha dado su apoyo a la iniciativa, aunque ha asegurado que la moción del PP "no es de bajada de impuestos sino de no subida de impuestos". Con todo, se ha mostrado en contra de que el Gobierno pretenda reducir la capacidad de las CCAA en materia tributaria.