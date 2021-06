Gómez señala la eliminación de los derechos y el pago redistributivo como cuestiones "irrenunciables" en la nueva PAC

En una sesión monográfica del Consejo Agrario, Itziar Gómez ha insistido en que "el gran acuerdo entre comunidades autónomas que plantea el Ministerio de Agricultura para el próximo periodo no va a ser posible si no se pone fecha al final del actual modelo de pago basado en derechos, y si no discrimina positivamente a la explotación familiar agraria profesional, puesto que es la que mantiene la actividad real en el territorio y la única que será capaz de asumir los retos ambientales y de sostenibilidad que plantea este nuevo periodo".

El Consejo, órgano colegiado de consulta y asesoramiento del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, ha abordado en la reunión la situación de la negociación de la reforma de la PAC, ralentizada tras el fracaso de las negociaciones en Bruselas, ha informado el Ejecutivo foral en un comunicado.

En la sesión, Itziar Gómez ha recordado que la posición que Navarra defiende desde el comienzo de esta negociación se basa en dos puntos fundamentales: la eliminación del pago basado en los derechos y la defensa del pago redistributivo como herramienta para discriminar positivamente a las explotaciones con actividad real.

En este sentido, la consejera ha subrayado el trabajo realizado hasta el momento en los distintos foros que reúnen al sector y a las comunidades autónomas. Y ha recordado que "ya existen acuerdos mayoritarios entre sindicatos y organizaciones y con las administraciones autonómicas, todos ellos en la línea que defiende el departamento.

En la reunión, la consejera ha estado acompaña de los directores generales de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Por parte de las organizaciones agrarias, han participado los representantes de EHNE, UAGN, AN y ALINAR, quienes han manifestado su "completa sintonía" con la posición expresada por Itziar Gomez y han exigido al Gobierno que "mantenga los acuerdos firmados al respecto con sus organizaciones durante todo el proceso de negociación".

EL RETRASO EN EL ACUERDO

Por otro lado, la consejera Gómez ha expresado su "preocupación" por el retraso en el acuerdo del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, lo que ha conllevado la suspensión tanto de la Comisión Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, como de la Conferencia Sectorial de las comunidades autónomas con el ministro Planas, previstas inicialmente para los días 4 y 11 respectivamente, y que no han sido convocadas todavía.

En el marco europeo, el desacuerdo en los distintos foros (los denominados trílogos: Consejo Europeo, Parlamento Europeo y Comisión Europea) se centra especialmente en la ambición medioambiental de la nueva propuesta, y en concreto en el porcentaje del presupuesto PAC que debería destinarse a cuestiones referentes a la sostenibilidad ambiental, y a su equilibrio con la sostenibilidad económica de las explotaciones, han señalado desde el Ejecutivo.

Según ha expuesto, está previsto que, en la citada conferencia, las comunidades autónomas alcancen un acuerdo sobre el modelo de aplicación de la nueva PAC, a partir del documento de propuestas que tiene pendiente trasladar el ministerio que lidera Luis Planas.