Trabajadores de Correos recuerdan que son un servicio "público y esencial" y rechazan la privatización

Más de treinta coches han recorrido, en la mañana de hoy, la ciudad de Logroño en un concentración para "evitar el desmantelamiento y la privatización de Correos" enmarcada en una huelga que ha sido secundada, según fuentes sindicales, por la mitad de la plantilla.

Pérez, en declaraciones a los medios de comunicación, ha advertido de que una privatización de Correos supondrá un "recorte de derechos no sólo a los trabajadores sino, también, a los ciudadanos" poniendo como ejemplo a los "pueblos pequeños", donde "ya que ahora tienen poco servicio se va a perjudicado de una forma notable".

El "desmantelamiento" del servicio, en palabras del secretario de Acción Sindical de la sección de Correos en CCOO en La Rioja, Jose María Herce, se nota, en palabras de Pérez, en que "el cartero ya no pasa todos los días, porque no hay contratación". Por tanto, ha criticado, no se están dando "el servicio de calidad que exige la ley postal".

Ha afeado, además, que "Correos no negocia nada". "La única negociación que tenemos es vía Audiencia Nacional; cuando tenemos algún problema vamos a la Audiencia Nacional a exponerlo porque Correos no quiere negociar nada", ha aseverado.

En cuanto al Gobierno central, ha señalado: "Este gobierno progresista dice que hay que defender a los servicios públicos, pues este es un servicio público y esencial". En este último punto ha indicado que lo son "para estar trabajando mientras la pandemia" pero no para vacunarles.

Herce ha añadido que Correos no saca plazas de funcionario desde el año 2002 y ha anunciado: "El día que el último funcionario salga por la puerta correos va a poner un cartel del tamaño de esta Delegación del Gobierno con Se Vende".