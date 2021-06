Ribó sobre si es presentarà a l'Alcaldia de València: "No respondré aquesta pregunta fins d'ací un any"

"Escolteu-me seriosament tots i totes, perquè no m'ho hàgeu de tornar a preguntar més fins al seu moment: no respondré aquesta pregunta fins d'ací un any perquè m'he pres un any per a pensar-ho. Per tant, no respondré", ha indicat el primer edil als representants dels mitjans de comunicació.

Ribó (Compromís) ha fet aquestes declaracions en ser preguntat per si es presentara de nou a l'Alcaldia en les eleccions municipals de 2023, després de presentar, al costat de la vicepresidenta del Govern valencià i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, el Pla Convivint a la ciutat de València.

El responsable municipal ha ressaltat que "en el moment que calga" prendrà "la decisió" i ha descartat fer-ho en l'actualitat. "A hores d'ara tinc molta faena per a dedicar-me a açò, de veres", ha exposat.

Després, ha sol·licitat als periodistes que no es cansen fent-li preguntes sobre l'assumpte perquè no aconseguiran resposta, al mateix temps que els ha apuntat que si ho fan els contestarà "amb el mateix pilot automàtic".

"BÉ SEMPRE"

Al seu torn, la vicepresidenta del Consell i també membre de Compromís ha manifestat, preguntada per la decisió de Joan Ribó de no dir fins a més endavant si repetirà o no com a candidat d'aquesta coalició a l'Ajuntament de València, que li sembla "bé sempre" el que faça i diga el primer edil.

"El que faça l'alcalde em pareix bé sempre que el vullga fer ell. El que diga l'alcalde, sí", ha manifestat Mónica Oltra.