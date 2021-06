Este fin de semana, la periodista Noelia Novillo se volvió viral en las redes por el gran error que tuvo a la hora de expresarse mientras informaba en directo en la televisión argentina del fallecimiento del anciano que había sido el segundo en Reino Unido en recibir la vacuna de la Covid.

"Vamos con una información que realmente nos deja a todos con la boca abierta ante la magnitud de este hombre. Estamos hablando de William Shakespeare y de su fallecimiento. Como sabemos, es uno de los escritores más importantes, para mí el más referente de la lengua inglesa", informó la periodista. "Vamos a contar un poquito, porque es el primer hombre que recibió la vacuna contra el coronavirus. Murió allí en Inglaterra a los 81 años".

Lo cierto es que, así contado, parece que esté hablando de la muerte del dramaturgo, que en realidad falleció en 1616. Sin embargo, al día siguiente y tras varias críticas que la tachaban de poco profesional, la propia periodista se pronunció en directo y compartió sus disculpas en Twitter.

"Soy locutora de radio, de televisión, trabajo desde hace muchos años en este medio y en otros. Lo cierto es que se ha viralizado en las últimas horas una noticia, en realidad sabía y conocía lo que estaba diciendo y comentándole como siempre a toda la gente", relató. "Me expresé mal, me faltó un punto, una coma, un paréntesis. Quería aclarar algo, no fui explícita y la gente, por supuesto, lo malinterpretó".

Soy profesional , trabajo hace muchos años en el medio

Les dejo acá mi respuesta a los que me están @ para bien o para mal.

Mucho respeto a todos . pic.twitter.com/bgR582985l — Nᴏᴇʟɪᴀ Nᴏᴠɪʟʟᴏ (@noelianovillook) May 29, 2021

Más tarde, Noelia Novillo volvió a sus redes sociales para disculparse: "Reconozco mi error, un error lo tiene cualquiera y aquí estoy para hacer frente a mi caída. Después de esta caída uno se levanta con muchas más fuerzas. En todo ámbito laboral, en la vida, uno se cae y se levanta. Así que bueno, aprender de los errores, son enseñanzas".