Sánchez tacha de "vergüenza para la decencia y la honra de CyL" la declaración de Cosidó en la Comisión Kitchen

Según ha aseverado Sánchez, Cosidó "ha hecho una auténtica exhibición de lo que mejor sabe hacer", tratar de "tapar la corrupción del PP", a lo que ha añadido que la corrupción del PP de Castilla y León" es tal iceberg" que es "imposible" que la tape "ni el señor Cosidó, experto mundial, ni todos los fondos reservados del universo".

Asimismo, la responsable socialista cree que Cosidó "debe saber mucho del presidente de la Junta", Alfonso Fernández Mañueco, del que es asesor, para que no le haya cesado y no haya dado explicaciones de quien "no aparece por la Junta, al que nadie ha visto y no se le conoce trabajo alguno".

Por ello, ha pedido a Fernández Mañueco que de explicaciones "inmediatas" de un "experto en primarias, seguridad y tapar la corrupción" como es "el señor Cosidó" por lo que le ha preguntado al presidente de la Junta en "qué materias" le está asesorando el que fuera director general de la Policía.

"¿En qué le asesora, en espiar al adversario, accede a dinero público y a los fondo reservados, trabaja en despoblación o en tapar la corrupción que asola y carcome al PP de Castilla y León?", se ha preguntado Ana Sánchez, quien se ha referido al proceso de Primarias del PP, que podría hacer que "Mañueco fuera un presidente en fraude de ley desde el mismo origen de su elección".

En los mismos términos se ha pronunciado el portavoz de Interior del Grupo Socialista, David Serrada, quien ha aseverado que "ha quedado demostrasdo que el PP de Castilla y León es un partido podrido por la corrupción" ya que "no solo pitufea" con cuotas de cargos públicos en el proceso de Primarias en el que venció Fernández Mañueco, sino que además "el señor Cosidó" ha hecho en su comparecencia de hoy "un ejercicio de soberbia que los ciudadanos de Castilla y León no se merecen".

Por ello, Serrada considera que una persona así "no puede seguir en un cargo público" porque bajo su mandato "se puso en marcha una práctica policial destinada a perseguir a cargos públicos de otros partidos que no fueran del PP" y se usaron fondos "del Ministerio del Interior para tapar tramas corruptas del PP".