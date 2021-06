La Junta defiende que La Quebrada es monte público y no cabe la expropiación forzosa de los terrenos

"Al tratarse de un bien demanial, no cabe la expropiación forzosa", ha dicho Lara a preguntas de Europa Press. Ha subrayado que precisamente por tratarse de un monte público, el informe de prevalencia "ni siquiera tendría necesidad de hacerse desde la Delegación de Desarrollo Sostenible" ya que "esa prevalencia no puede ser" y "no podría darse".

Ha añadido que el informe está "en procedimiento", a la espera de que pueda salir a información pública, tal y como avanzó la propia consejera de Agricultura, Carmen Crespo, el pasado 22 de abril.

El Ayuntamiento de Jaén lleva desde los años 70 del pasado siglo intentando paralizar la actividad de la cantera, incluso con acuerdos plenarios y decretos, y desde entonces se han sucedido procedimientos judiciales que han llegado en ocasiones hasta el Tribunal Supremo.

En la última sentencia del TSJA, en un proceso donde la Junta pretendía declarar caducada la concesión de la explotación, el alto tribunal le dio la razón a la empresa, de modo que la Junta de Andalucía tendrá la última palabra para autorizar o no la actividad, en función de lo que dictaminen los tribunales.

La empresa solicitó a la Junta en 2018 que se expropiaran al Ayuntamiento los terrenos para reanudar la actividad, proceso que quedó paralizado por el procedimiento judicial cuya sentencia se dictó en 2019. En 2020, se remite toda la documentación a la Junta de Andalucía para que se pronuncie sobre la prevalencia minera. El informe de prevalencia de Desarrollo Sostenible será uno de los documentos que la Junta deberá tener en cuenta de cara a autorizar o no la reanudación de la actividad minera.

El pasado 25 de abril, se llevó a cabo un paseo reivindicativo convocado por la plataforma ciudadana Salvemos al Cerro de la Fuente de la Peña contra la reapertura de la cantera de La Quebrada, ubicada a unos 600 metros del centro urbano de Jaén y cuya actividad extractora lleva paralizada desde 2017 tras una campaña de movilizaciones ciudadanas.