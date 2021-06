À Punt bat rècord d'audiència al maig amb un 4% i iguala els registres de Canal 9

"Un rècord que encara té més mèrit en haver-se produït quan el consum de televisió ha començat a baixar aquest mes de maig en arribar la temporada estival i la millora en les restriccions a la mobilitat", segons destaca la radiotelevisió pública valenciana en un comunicat.

La franja de sobretaula registra nou màxim i amb un 7,3% de 'share' fa que es col·loque per davant de Cuatro i s'iguale amb La Sexta.

Aquest 4% de quota de pantalla iguala els últims registres que va tindre durant l'última etapa la seua predecessora, Canal 9, "i ho fa amb un pressupost tres vegades menor: 55 milions d'euros d'À Punt en 2021 davant dels 154 milions de Canal 9 en 2012", subratllen els responsables de la cadena.

Afigen que en 2013 solament estava Canal Plus com a televisió de pagament, mentre que ara la competència és molt major pel canvi d'hàbits dels consumidors i pel creixement de les cadenes temàtiques de pagament i plataformes de streaming, com per exemple Netflix, Amazon Prime o HBO.

Quant al creixement respecte a 2020, recalquen que els registres mensuals de quota de pantalla de la cadena durant l'any passat van ser 2,5% al gener, 1,9% al febrer, 3,2% al març, 3,3% a l'abril, 3,1% al maig (aquests 3 últims en ple confinament) mentre que va finalitzar l'any amb un 3,8% en el mes de desembre, que era el rècord a batre.

D'aquesta manera, i d'acord a la informació facilitada per Kantar, al voltant de 700.000 valencians i valencianes han seguit aquest mes de maig les emissions de la cadena pública. El millor registre es va donar el dia 18 de maig, quan es va aconseguir un 5% de quota. Aquest dia, el NTC Migdia va aconseguir un 14,6% de quota i 284.000 valencians van connectar À Punt al llarg de l'informatiu.

A més, NTC Migdia anota el seu millor registre mensual des de gener i tanca maig amb un 10,3% de mitjana. L'Oratge és un dels espais que acapara també les emissions més vistes del mes i obté el seu màxim mensual el 6 de maig, quan va obtindre una quota del 12,2%.

Aquest espai contribueix a l'èxit de la franja de sobretaula, com també ho fa el concurs 'Atrapa'm si pots', que presenta Eugeni Alemany, que anota un màxim de 7,5% de quota de pantalla el 19 de maig.

'PRIME TIME'

Respecte a l'horari de màxima audiència, l'emissió més vista del mes de maig correspon al capítol 9 de la sèrie 'L'Alqueria Blanca', emès el 16 de maig, que va aconseguir 9,3% de quota i va ser vista en algun moment per 277.000 persones. Prop d'un milió d'espectadors han seguit al llarg de tota la temporada la ficció que està disponible en els continguts a la carta de la web d'À Punt Mèdia.

En posicions destacades del més vas veure de maig figura també una estrena, el programa 'Zoom'. El públic valencià ha rebut "amb gran interés" l'aposta d'À Punt pel periodisme d'investigació els dilluns a la nit, apunten des de l'entitat. Així, l'emissió del dia 24 va registrar un 6,9% de 'share' en 'prime time' del dilluns i entra a la llista d'emissions més vistes. Aconsegueix una mitjana de 5,9% de quota de pantalla.

Per la seua banda, 'Bona Vesprada' -l'espai que presenten Màxim Huerta i Maria Fuster- tanca maig en una mitjana mensual de 4,5% de quota, rècord des del mes de gener. Cada dia, al voltant de 220.000 espectadors connecten ja amb el programa que recorre els pobles de tota la Comunitat Valenciana. L'emissió més vista de l'espai aquest mes correspon al dia 26, quan va aconseguir un 6% i va aplegar als 266.000 espectadors.

Per la seua banda, el programa 'L'Hora Fosca' consolida la nit de dimarts i atrau prop de 200.000 valencians en cada emissió. D'altra banda, 'Escola d'Infermeria', 'La bomba carraixet', 'Crònica mèdica', 'Tàp Zàping', 'No tenim trellat', 'Crims' i 'El meu lloc al món' completen la llista dels programes més vistos.

La programació infantil també destaca aquest mes amb els espais de 'La colla sapiens' i 'La colla challenge', que aconseguixen un 14,6% i 13,7%, al matí dels dissabtes.