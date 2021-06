El PP denuncia que la falta de pressupost paralitza l'única promoció de VPP de la Regidoria de Vivenda

Segons el PP, es tracta d'una promoció de 26 vivendes de nova construcció en la calle Juristes, al costat del Miguelete destinades al lloguer. Els 'populars' expliquen que una resposta de la Regidoria de Vivenda afirma que s'han realitzat tastos en el solar però que "no s'han començat els treballs arqueològics per a desenvolupar el projecte de vivendes pel fet que no existeix la corresponent consignació pressupostària".

Aquest fet, "retarda aquesta única promoció de vivenda municipal per al lloguer", critica el PP, que denuncia que "mentre un total de 1.550 persones estan en cua en el Registre de Demandants de Lloguer assequible de l'Ajuntament, mentre el Govern de Ribó i PSOE només ha aconseguit en cinc anys entregar cinc vivendes"

La portaveu del PP en el consistori, María José Catalá, ha lamentat que aquest fet "demostra una vegada més la nefasta gestió del Govern de Ribó i PSOE per a donar resposta a les necessitats dels veïns de la ciutat, en aquest cas l'oferta de vivenda pública" i ha afegit que en sis anys "sol ha sigut capaç d'engegar una promoció de vivenda pública de les deu que va anunciar en el seu primer pla, que va tardar tres anys a presentar".

El PP denuncia que l'Ajuntament va anunciar en 2018 la construcció de deu edificis de vivendes de lloguer assequible en el marc del Pla de Vivenda (2018-2021) d'AUMSA: sis edificis a Ciutat Vella i altres quatre de major grandària en Moreres i en Tarongers. Amb una inversió de 26,6 milions d'euros, el projecte suma un total de 177 vivendes però, segons els 'populars', de totes elles, només s'ha conclòs en sis anys de govern una promoció, la de la plaça Tapinería amb l'entrega de cinc vivendes.

En aquesta línia, María José Catalá ha advertit del "fracàs" del Pla Reviure de l'equip de govern i de tot el seu pla de vivenda. En aquest pla Reviure, que tenia com a objectiu que els veïns posaren a disposició pisos buits perquè llogar-los a través de l'Ajuntament a preus assequibles, "només han aconseguit atraure i traure a lloguer nou de les 57.000 vivendes buides que hi ha en la ciutat de València".