Cody Simpson se pronuncia al fin sobre los motivos de su ruptura con Miley Cyrus

En aquellos meses parecía que Miley Cyrus quería recuperar el tiempo perdido, aquellos años en los que había estado con Liam Hemsworth, de quien se divorció definitivamente en agosto de 2019. Apenas dos meses después, y tras un breve romance con Kaitlynn Carter, su corazón estaba nuevamente ocupado.

El afortunado era Cody Simpson, ex de Gigi Hadid y un buen amigo de la artista, que este año soplará 29 velas. "Ellos son unos rompecorazones, nosotras unas putas", declaraba entonces Cyrus sobre el doble rasero para quienes criticaban sus últimas relaciones tras su separación del cuñado de Elsa Pataky.

En poco tiempo, los fans de la autora de éxitos como Wrecking ball o Midnight sky estaban más que contentos con la felicidad que exudaba la nueva pareja, con Simpson siempre dispuesto a seguirle el juego a la cantante incluso en las imágenes o vídeos subidos de tono con las que ambos caldeaban al personal o declaraciones como "Cody Simpson es la única buena persona con la que he salido" o que era su mayor apoyo a la hora de dejar las adicciones.

Sin embargo, después de borrar todas las fotos en las que aparecían juntos, Miley confesaba en un directo que el idilio se había terminado: "Hemos sido amigos durante diez años y lo vamos a seguir siendo". Sin embargo, él no quiso hacer declaraciones.

Hasta ahora. El cantante y modelo australiano ha concedido una entrevista con el programa de su tierra 60 Minutes en el que por fin ha aclarado cómo se sintió tras la ruptura y que deja bien claro que aquellas palabras de Cyrus fueron proféticas.

"Todo acabó de una forma bastante amistosa", ha confesado Cody. "Yo la conocía desde hacía bastante tiempo en aquel momento. Y pasamos de ser una suerte de buenos amigos y de tener a un montón de gente en común a estar juntos durante unos meses", ha explicado.

Aquel roce hizo el cariño, por lo tanto, pero no eternamente, por lo que da la sensación de que ambos sabían que aquello se acabaría. "Simplemente fue una de esas fases que tienes que atravesar y sales habiendo aprendido mucho", ha finalizado.