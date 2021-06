Este lunes, Miguel Frigenti acudió a Sálvame con una noticia que afectaba a un colaborador y a uno de sus allegados. Pero no fue hasta el final del programa cuando el periodista reveló que se refería a Kiko Matamoros y a su novia, Marta López Álamo.

Tras estar mucho rato en tensión pensado que iba a conocer algo grave, finalmente el tertuliano mostró la investigación que había llevado a cabo y para la que había contactado con expertos. La noticia en cuestión concernía a un tatuaje que comparte con su pareja y que se trata de las coordenadas de Oh My Club, la discoteca madrileña en la que se conocieron.

Sin embargo, aunque parecía una información sencilla, lo cierto es que afectaba verdaderamente a Kiko Matamoros y a su novia, pues resulta que el tatuaje que llevaban grabado en su piel no eran las coordenadas del local, sino de una calle cualquiera de Suiza.

"Yo al tatuador le dije 'búscame las coordenadas de esta dirección' y ya está, yo no fui a buscarlo", explicó el tertuliano, que estaba más enfadado por el tatuaje de su chica que por el suyo. "Estoy jodido. Ahora mismo, lo único que se me ocurre es irme con Marta a Suiza".

"Me lo cambiaré, no me lo quitaré. Pero es una putada", reveló. "El tatuador era amigo mío, era [...] Voy a emprender acciones legales contra el tatuador, una denuncia por estafa. Además, es un daño moral, un daño al honor tremendo. Y a la dirección del programa es posible que también la denuncie", concluyó entre risas.