Enterprise Rent-A-Car aconsegueix les set oficines a la Comunitat Valenciana amb dos noves obertures a Gandia i Elx

La companyia, líder a Espanya en lloguer de furgonetes i internacionalment reconeguda per la qualitat del seu servici, ofereix solucions de mobilitat amb una àmplia i moderna gamma de turismes i vehicles comercials que posa a la disposició de particulars, empreses de tots els sectors i grandàries, professionals autònoms o negocis locals.

La nova ubicació a Gandia es troba en Avinguda d'Alcodar, a pocs minuts del centre de la ciutat, mentre que la nova oficina a Elx se situa en l'Avinguda de la Libertat, pròxima al Parc del Palmerar.

Aquestes obertures s'emmarquen en el pla actual d'Enterprise d'estendre la seua xarxa d'oficines de ciutat a Espanya, amb l'objectiu de "estar més prop dels clients i oferir els seus servicis on més es necessiten", explica la companyia en un comunicat.

COMPROMÍS DE NETEJA COMPLETA

Amb la pandèmia, Enterprise ha ampliat els seus protocols de neteja i ha implementat de manera global un Compromís de Neteja Completa, que inclou neteja i desinfecció de tots els locals, cotxes i furgonetes, amb processos de llavat, aspiració, neteja general i desinfecció, amb especial atenció a més de 20 punts d'alt contacte, en línia als requeriments de les autoritats sanitàries.

Així mateix, per a mantindre la distància social i el contacte mínim entre persones, la companyia ha senyalitzat convenientment tots els locals i pàrquings i introduït nous servicis, com la realització de transaccions fora de l'oficina o l'entrega de vehicles en determinades localitzacions.

SOBRE ENTERPRISE

Enterprise Holdings -a través de la seua xarxa global integrada de filials regionals independents i franquícies-, opera les marques Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental i Alamo Rent A Car en més de 9.500 localitzacions de proximitat i aeroports amb servici de personal en 100 països i territoris de tot el món.

La marca Enterprise, que comprèn Enterprise Rent-A-Car, Enterprise Truck Rental, Enterprise Car Sales, Enterprise Car Club, Enterprise Flex-E-Rent, Exotic Car Collection by Enterprise, Zimride by Enterprise i Commute with Enterprise, ofereix als seus clients una solució global de transport. Espanya, la companyia explica actualment amb una xarxa propera a més de 130 sucursals pròpies.