La presentadora del programa Espejo público ha recibido este martes la vacuna contra el Covid-19. Susanna Griso ha sido citada esta mañana en el Hospital de de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, uno de los centros de vacunación en Madrid, y ha recibido la primera dosis de Pfizer, la vacuna elegida para su grupo de edad de entre 50 y 59 años.

Griso ha aparecido en plató pero a media mañana ha dejado la dirección del programa a su compañera Lorena García. Un equipo de Espejo público ha acompañado a la presentadora al Zendal para retrasmitir en directo cómo vacunaban a la periodista catalana.

La comunicadora ha explicado que se encontraba prácticamente sola en la cola de Pfizer, ya que la mayor parte de aglomeraciones se forman en la cola para recibir AstraZeneca. Al parecer, las personas que estaban citadas este martes para ser vacunadas con la dosis alemana eran personas que fueron citadas otro día y no pudieron acudir a la cita. Susanna Griso ha contado que ella fue citada para el pasado domingo, pero que tenía planificado un viaje por lo que tuvo que retrasarlo.

Susanna Griso tiene fobia a las agujas

Al no haber cola, la presentadora ha podido adelantarse a su hora de citación y sentarse en la silla de vacunación unos minutos antes de lo previsto. La presentadora se ha dispuesto a recibir la vacuna encantada, a pesar de que tiene cierta fobia por las agujas. "Es una cagueta consumada", ha bromeado desde plató el colaborador Alfonso Egea.

El truco que ha usado la catalana para no marearse ha sido no mirar la aguja mientras recibía la vacuna, lo que ha hecho que pase esta vivencia casi sin molestias. La conductora del programa ha explicado que le han pedido un código QR para identificarse o bien el DNI. Una vez identificada, la presentadora se que quitado la chaqueta para quedarse en manga corta y ha elegido que la vacunen en el brazo derecho: "Como tengo la manía de dormir hacia la izquierda vamos a vacunar la derecha", ha explicado.

21 días para la segunda dosis

Justo después, la enfermera le ha preguntado si padece algún tipo de alergia a algún medicamento o si ha pasado el covid, a lo que Griso ha respondido que no. Asimismo, la sanitaria le ha explicado ante las cámaras de Antena 3 que iba a ser inoculada de Pfizer y que recibirá la segunda dosis dentro de 21 días. En ese momento, la enfermera le ha inyectado la vacuna, mientras la presentadora miraba para otro lado. "Oye, qué maravilla no me he enterado de nada. Vamos, qué cosa más fácil", ha exclamado la comunicadora.

🔴DIRECTO| @susannagriso recibe la primera dosis de Pfizer en el Hospital Isabel Zendal



▶https://t.co/vlgLNC78VQ pic.twitter.com/O1HKFmLot1 — Espejo Público (@EspejoPublico) June 1, 2021

"Si te molesta el brazo o tienes alguna reacción te pones frío, pero con un trapo y nunca directo", le ha indicado la enfermera. "Yo creo las vacunas de mi infancia me dolían más", ha insistido Griso. La enfermera le ha explicado que dentro de unas seis horas se puede irritar la zona, pero que no tiene por qué tener ninguna otra molestia. La presentadora se ha dirigido a recepción para recoger el certificado de vacunación y después se ha quedado diez minutos en la sala de espera antes de marcharse.