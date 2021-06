La Fiscalía de Tarragona solicita catorce meses de prisión a una mujer que habría abandonado su perra a su segunda residencia que tiene a Segur de Calafell (Baix Penedès) durante varias semanas. El animal acabó siendo sacrificado porque según el informe de una clínica veterinaria presentaba deshidratación extrema, caquexia y extrema desnutrición, y no se podía hacer nada para salvarle la vida.

También habría estado sin comer "varios meses". Según el escrito de acusación del fiscal, la mujer a pesar de ser consciente que la perra estaba sola y que no podía alimentarse no fue al domicilio "durante varias semanas y no pidió a otra persona que se encargara del animal".

La perra fue atendida antes de morir porque la asociación protectora de animales Adipac conoció el caso y se pudo hacer cargo. Además de la pena de prisión, la fiscalía también pide tres años de inhabilitación por profesión u oficio relacionado con los animales y por tenencia de animales; así como catorce meses de inhabilitación por sufragio pasivo.

Al mismo tiempo, solicita que indemnice Adipac por los gastos de la clínica veterinaria y reclama que indemnice con 1.000 euros "a la sociedad" por el daño moral causado al animal, y apuesta porque la administración destine el dinero a acciones de protección de animales abandonados.