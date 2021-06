La Banda Simfònica de València reprèn els seus concerts temàtics a l'aire lliure en els Jardins del Palau

El cicle ofereix quatre concerts durant tot el mes de juny sota la direcció del seu titular, Rafael Sanz-Espert i amb mestres convidats com Vicent Pelechano i Francisco Valero-Terribas. La primera cita se celebrarà el dijous, dia 3 de juny, sota el lema 'Sonidos de primavera' i serà dirigit per Vicent Pelechano.

La regidora de Cultura i presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, ha convidat a valencians i valencianes a gaudir d'aquest cicle musical a l'aire lliure. "Tornem a programar amb força i molta il·lusió aquest cicle de concerts a l'aire lliure tan volgut per la ciutadania i que no vam poder realitzar l'any passat a causa de la pandèmia", ha subratllat.

L'edil ha destacat que el públic "tornarà a gaudir d'alguns dels gèneres més coneguts, com el pasdoble, l'òpera, o la sarsuela, combinant la música dels nostres compositors i dels grans autors internacionals".

La resta de concerts tenen els títols següents: dijous dia 10, 'Música de ayer, de hoy y de siempre' i estarà dirigit per Rafael Sanz-Espert; el dia 17, 'Danzas de hielo', dirigit per Francisco Valero-Terribas, i, el dia 24, actuació de clausura sota el lema '¡Viva la Zarzuela!' i dirigit per Rafael Sanz-Espert.

TANGOS

En el concert inaugural del pròxim dijous, el mestre valencià Vicent Pelechano, titular de la Banda Municipal de Música de Santander, dirigirà el professorat de la Banda Simfònica Municipal mitjançant cinc rítmiques composicions que acostaran el públic la música de països com a Argentina, Cuba o Mèxic. Es podran escoltar els tangos 'Adiós Nonino' i 'Libertango' d'Astor Piazzolla, 'Conga del Fuego Nuevo' d'Arturo Márquez, 'Huapango' de José Pablo Moncayo i el 'Vals número 2' de Dimitri Shostakóvich.

Les entrades de cada concert són gratuïtes, i es poden reservar en