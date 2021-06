Cs de Santander pide al PP la convocatoria inmediata de la comisión de investigación pública de basuras

Una cuestión esta última en la que ambos socios están "muy distanciados", pues para Ciudadanos es "esencial" que sea de carácter público y no secreto, lo que a su juicio es "inaceptable" porque es "incompatible con la transparencia" en la gestión.

Aunque Cs trasladó esta petición, que comparte con la oposición, ayer a la alcaldesa, Gema Igual (PP), Ceruti ha advertido que solo ella puede "desbloquear" la situación convocando la comisión. Porque "una cosa es lo que nosotros pidamos, aunque esté en el pacto de Gobierno, y otra cosa es lo que nuestro socio quiera cumplir con nosotros y con todos los partidos de la oposición", ha matizado.

El portavoz de Ciudadanos ha querido explicar este asunto en la rueda de prensa semanal de acuerdos de la Junta de Gobierno local a raíz de la "polémica" tras las críticas de la oposición respecto a la "parálisis" en la creación de la comisión.

Ceruti ha asegurado que su partido entiende y comparte estas críticas, "que son oportunas y totalmente justificadas", y así se lo ha trasladado a su socio de Gobierno, que es quien tiene "la competencia exclusiva para desatascar" este asunto, recogido en el pacto de Gobierno que establece el control en el cumplimiento de los contratos de las concesionarias de servicios públicos.

"Es un aspecto esencial de nuestro programa de gobierno exigir el cumplimiento íntegro de los contratos a las concesionarias, contra lo que venía siendo costumbre en este Ayuntamiento", ha subrayado Ceruti, asegurando que Cs ha venido defendiendo la celebración de esa comisión de investigación pública, como la oposición, frente a la "ultrasecreta que pretendía el PP".

"Queremos que los ciudadanos sepan por qué se ha incumplido este contrato y para eso es imprescindible una comisión de investigación pública", ha reiterado.

En noviembre se celebró una Comisión de Participación Ciudadana en la que la alcaldesa se comprometió a convocar otra en dos semanas, después de pedir un informe jurídico, pero medio año después "no nos consta que se haya solicitado el informe ni se ha convocado la comisión".

Al hilo, ha indicado que Igual le respondió ayer que no había convocado la comisión en el plazo establecido, "que había hablado con la persona que aportaba la propuesta de modificación definitiva y le había pedido prorrogar el plazo de dos semanas, pero no entendemos que sea medio año", ha considerado.

"Entendemos a la oposición, apoyamos sus demandas, son las nuestras, y quien tiene que mover ficha ahora es el PP, que tiene que convocar la Comisión de Participación Ciudadana", ha reiterado.

Ceruti ha dicho que su partido tiene "bastante experiencia" en lo que se refiere a incumplimiento de acuerdos por parte del PP y ha insistido en que solo la regidora puede convocar la comisión. "Yo no puedo obligar a la alcaldesa a cumplir su palabra pero sí puedo recordarle que tiene que cumplir su palabra", ha dicho.

En este sentido, ha subrayado que el objetivo de Cs es cambiar el modo de gestionar de un Ayuntamiento que "ha estado cuatro décadas funcionado con unas sinergias que son inaceptables". "Nosotros no hemos venido a blanquear esa manera de actuar y vamos a exigir el cumplimiento del pacto porque es nuestro compromiso con los ciudadanos", ha enfatizado.

"Nosotros nos hemos comprometido a que no se va consentir que una concesionaria incumpla y se vaya de rositas. Y estamos en ello y vamos a seguir en ello", ha asegurado.

TRAMITACIÓN

Al hilo, ha afirmado que Cs ha promovido la tramitación de sanciones -nueve hasta el momento- a la adjudicataria, la UTE Ascan-Geaser, "y si no hubiéramos estado nosotros, tengan la seguridad de que no se habrían ejecutado", ha sostenido, apuntando además que su grupo ha promovido la resolución del contrato, "que seguro que no se hubiera promovido si no hubiéramos estado nosotros en el equipo de Gobierno".

Respecto a la tramitación de la resolución del contrato, Ceruti ha explicado que el Ayuntamiento debe enviar de nuevo al Consejo de Estado el expediente completo porque lo hizo fuera de plazo, de modo que ahora debe declararse la caducidad del procedimiento, instar uno nuevo y aportar un informe sobre la persistencia de los incumplimientos, que ya está redactado. Nuevamente, se darán plazos de audiencia al interesado que "hará todo lo posible por retrasar la tramitación", ha avanzado.

Ceruti ha asegurado que en Cs están "impulsando todo lo que podemos esta tramitación", así como que su formación no permitirá que "se mantenga este incumplimiento sin que tenga consecuencias".