Malú explica los motivos por los que se ha ausentado dos años de la música

A pesar de ser alguien a quien le apasiona su trabajo desde su más tierna infancia, básicamente porque lleva el pentagrama en la sangre como quien dice, Malú lleva una prolongada ausencia (cerca de dos años) del mundo de la música. Ahora, la madrileña ha querido explicar no solo los motivos, sino también cómo le ha sentado este parón.

En una entrevista que ha concedido a la emisora Cadena Dial (al programa Dial Tal Cual, con Rafa Cano y Patricia Imaz) para presentar su largamente esperado y tremendamente cuidado nuevo tema Secreto a voces, un proyecto en el que ha puesto toda su ilusión y que saldrá este miércoles a las 22.30h.

No hay que olvidar que Malú, de 39 años, tuvo que dejar los escenarios incluso antes de la pandemia debido a una fractura de tobillo que le impedía casi moverse de su casa: "Todo el drama horrible que fue el tobillo, pesadísimo, con esa rotura, luego la operación, luego otra operación...".

La sobrina del guitarrista Paco de Lucía ha explicado que, a pesar de su perfeccionismo, entendió que tenía que parar, sobre todo cuando Albert Rivera llegó a su vida y estaban esperando a su bebé: "He estado dos años sin cantar, descansando la voz y es cierto que cuando empecé a grabar las maquetas, que todavía estaba embarazada, decía: '¿Qué me pasa?'. Yo creo que eso al final me ha ayudado muchísimo".

Precisamente, y mirando en retrospectiva, la artista cree que ha hecho lo correcto tanto a nivel profesional como a nivel personal, y no cambiaría nada de estos últimos dos años de su vida, que sí que han supuesto una montaña rusa más allá de la pandemia por cómo ha cambiado su mundo (y el centro de este).

"Estoy feliz, estoy tranquila, tengo unas ganas locas de volver, de subirme al escenario y de volver a ver a mi gente. Estoy feliz de poder estar aquí y poder contaros mi vida, poder contaros mi historia. Este disco que es más mío que nunca... Tengo muchísima emoción", ha finalizado.