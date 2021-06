El PSPV proposa un nou reglament per a conjugar la pràctica esportiva amb la protecció de les zones ZEC

Amb aquesta proposta, presentada pel secretari d'Esports de la CEP, Manuel Dueñas, els socialistes "volen posar en relleu la importància de mantindre les activitats recreatives i esportives sostenibles en el medi natural com una important font econòmica en els municipis de l'interior de la província de València", segons ha informat la formació en un comunicat.

Tal com ha explicat Dueñas, "gran part de les ZEC es troben en municipis en risc de despoblació i amb l'actual normativa, aquesta problemàtica s'intensifica. Per a evitar-ho, el nou marc regulatori haurà de tindre en compte el factor del repte demogràfic".

En aquesta mateixa línia, la secretària general del PSPV-PSOE de la província de València, Mercedes Caballero, ha puntualitzat que les ZEC "no es poden concebre com una limitació sinó com una oportunitat per al desenvolupament d'activitats que fomenten la salut, sostenen la protecció del nostre medi natural i comporten a més, la reactivació econòmica de municipis rurals que pateixen les conseqüències de la despoblació".

"Amb la revisió de la ZEC pretenem millorar la gestió i ordenació de l'ús públic i turisme de la naturalesa", ha dit. Respecte al disseny d'aquesta nova legislació, els socialistes aposten per establir "processos participatius" on s'incloga la visió de les entitats socials, esportives i professionals.

Així mateix, el document també proposa la creació de manuals i codis de bones pràctiques en l'ús del medi rural prèvia consulta i participació d'aquestes entitats, especialment esportives de muntanya, que tenen a més un important paper com a agents actius de vigilància i conservació forestal.