La Comunitat Valenciana és la segona regió que més puja el preu de la vivenda usada en un any, un 4,23%

Encara així, la Comunitat Valenciana va ser l'octava autonomia més barata, per darrere d'Extremadura (813 €/m2), Castella-la Manxa (816 €/m2), Múrcia (1.040 €/m2), Castella i Lleó (1.167 €/m2) o La Rioja (1.270 €/m2), entre unes altres.

Mensualment, totes les províncies valencianes van pujar, la que més la de València, un 1,43%, l'octau ascens més intens del país. En la província d'Alacant l'increment va ser de l'1,05% i en la de Castelló d'un 0,4%.

Respecte a l'any passat, de nou van créixer totes. La província d'Alacant (4,22%) va marcar el dècim tercer ascens més marcat d'Espanya, València va pujar un 3,55% i Castelló un 3,1%.

En qüestió de preus, Alacant (1.424 €/m2) va ser la desé cinquena província més cara d'Espanya al maig, mentre que València (1.328 €/m2) i Castelló (1.007 €/m2) van ser un poc més barates.

Respecte a les capitals, València (2,23%) va ser la tercera capital espanyola que més va pujar de forma mensual. Alacant (0,95%) va llançar un ascens intermedi i Castelló de la Plana va caure de forma suau un -0,22%).

Les tres capitals van créixer d'un any a un altre. València (6,55%) va ser la quarta en el rànquing nacional d'increments, Alacant va pujar un 3,19% i Castelló de la Plana un 1,09%.

Amb 1.235 euros per metre quadrat al maig, Castelló de la Plana va ser la novena capital de província més assequible d'Espanya. Alacant (1.636 €/m2) i València (1.949 €/m2) van ser un poc més cares.

RESISTÈNCIA A LA CRISI SANITÀRIA

En el conjunt d'Espanya, el preu mitjà de la vivenda de segona mà al maig va aconseguir els 1.834 euros per metre quadrat, un 0,88% més que a l'abril. D'un any a un altre, la xifra marca una pujada de l'1,75%.

Per al director d'Estudis de pisos.com, Ferran Font, aquestes dades posen en relleu que "la vivenda ha demostrat la seua resistència enfront de la crisi sanitària, atés que els preus s'han corregit de forma molt suau, al mateix temps que les pujades tampoc superen els marges raonables".

Segons el portaveu del portal immobiliari, aquest "bon to" ha sigut possible gràcies a la professionalitat del sector, un aspecte que, segons Font, "no només s'ha posat de manifest durant els moments tan difícils que ens ha portat la pandèmia, sinó molt abans, durant els anys posteriors a la burxada de la bambolla".

En la seua opinió, eixe "poder de regeneració" ha potenciat l'estabilitat del preu, a pesar dels forts ajustos de compravendes i hipoteques, uns indicadors que "ja estan tornant a lleres normals".

L'expert comenta que "la immunitat que porta aparellada la vacunació torna a col·locar Espanya en una posició interessant per a l'inversor". A més, apunta que "la demanda de compradors i de llogaters segueix creixent, però és essencial donar respostes individualitzades a necessitats concretes, ja que hi haurà perfils que compten amb estalvi i capacitat de pagament, però també trobem uns altres amb menys recursos i de caràcter vulnerable".