Som Festival Castelló confirma l'actuació de Juanito Makandé el 7 d'agost

Som Festival Castelló ha confirmat l'actuació de Juanito Makandé el 7 d'agost, el qual s'uneix al cartell al costat dels artistes ja confirmats: Manuel Carrasco, El Barrio, Morad i RVFV, a més del monologista Juan Amodeo. A més s'han incorporat els Dj's locals Adry Bass, Elias Posh i Vitala.

Amb quatre discos publicats fins al moment i una infinitat de concerts a les seues esquenes, Juanito Makandé s'ha llaurat no només una exitosa trajectòria com a músic. També cançó a cançó, poema a poema, s'ha guanyat el reconeixement de públic, premsa i professionals com un dels artistes més singulars de l'escena independent. Es tracta d'un cantautor lliure", com a ell mateix li agrada definir-se, amb una facilitat innata per a connectar amb l'audiència.

Som Festival està impulsat per l'Ajuntament de Castelló en una "clara i decidida" aposta per la música en directe i aspira a convertir-se en un dels motors turístics de la ciutat que potencie els seus actius a través de les grans gires d'artistes nacionals i internacionals, segons ha informat l'organització de l'esdeveniment.

En els pròxims dies s'aniran anunciant noves confirmacions que aniran conformant un ampli i variat cartell, amb diferents estils musicals i per a tot tipus de públic i edats.