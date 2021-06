El zasca de Jorge Fernández en 'La ruleta' a los que le dan "cera" en las redes: "¡Que no miento, coño!"

Jorge Fernández quiso hacer un inciso en el transcurso del programa de este lunes de La ruleta de la suerte y respondió a los trols que vierten acusaciones sobre él en el concurso de Antena 3.

El presentador, que, según contó, recibe constantemente comentarios de espectadores en las redes que le critican que diga que no sabe dónde está la letra oculta del panel, quiso lanzar un sonoro zasca hacia ellos.

"Os voy a contar una cosita: siempre digo que yo no lo sé dónde está la letra oculta, y es verdad. El otro día empezaron a poner en Twitter que sí que sabía dónde estaba, pero a mí me lo chivan por el pinganillo porque realmente no lo sé", explicó el ex Mister España.

. @JorgeFdezTV y el zasca a sus 'trolls' en Twitter durante 'La ruleta de la suerte': "Que no miento, c***" pic.twitter.com/08hkomPN8a — TVMASPI (@sebas_maspons) May 31, 2021

"¡Que no miento, coño! Que no lo tengo aquí. Cuando aparece ahí, mi directora me lo dice. Ahora los que han escrito eso ya lo saben", les dedicó, tras reconocer que le habían dado "cera" por las redes.

Una explicación muy aplaudida por los espectadores y que deja claro que Fernández no hace 'trampas' en el programa y que 'juega' a la vez que los concursantes.