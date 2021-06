Ana Rosa responde a Fernando Simón tras culpar a los medios de que la gente elija AstraZeneca: "¡Simón, cállate!"

La mayoría de los ciudadanos que han sido vacunados con AstraZeneca para la primera dosis eligen la fórmula de la farmacéutica británica para inocularse la segunda dosis. A pesar de que el Ministerio de Sanidad recomienda vacunarse con Pfizer, parece que los españoles prefieren seguir las indicaciones de la EMA (Agencia Europea del Medicamento) y vacunarse con AstraZeneca.

La respuesta de los ciudadanos no ha sido bien acogida por el Gobierno que insiste en la utilización de la vacuna alemana. Este lunes, el director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias ha culpado a los medios de comunicación y a los grupos de presión a influir en la decisión de los ciudadanos a la hora de seguir las recomendaciones de Sanidad. Fernando Simón ha hablado de lobbies con unos intereses concretos y de que los medios de comunicación que dependen de algunos patrocinadores.

Las declaraciones de Simón han levantado ampollas entre aquellos que piden que el Gobierno siga unos criterios científicos claros y que no confunda a la población cambiando de parecer respecto a las vacunas. El Ministerio de Sanidad ha reportado la muerte de cuatro personas por trombos tras recibir la vacuna de AstraZeneca, pero esta información solo salió a la luz después de que más de medio millón de personas fueran inoculadas con la vacuna de Cambridge.

Ana Rosa defiende a sus compañeros de profesión

Este martes, la presentadora de El programa de Ana Rosa ha respondido a Fernando Simón defendiendo el papel de los medios de comunicación españoles en la campaña de vacunación. "Simón, ¿me está pagando a mí AstraZeneca para ponerme la segunda dosis como dice la Agencia Europea del Medicamento?", ha empezado diciendo Ana Rosa. La comunicadora, enfadada, ha recalcado que Fernando Simón es un portavoz de Sanidad y ha calificado de "muy graves" las declaraciones que hizo respecto a la prensa del país.

Seguidamente, Quintana se ha dirigido directamente al médico epidemiológico: "Dice, 'posiblemente', pues mira, Simón si no lo sabes, cállate, y si lo sabes, explícalo. Explícalo, dónde están los lobbies, dónde están los patrocinadores... ¡Es que es una barbaridad!". La presentadora ha querido devolverle el dardo utilizando el mismo argumento y ha añadido que los medios también pueden pensar que cuando el Gobierno recomienda Pfizer es porque hay patrocinadores detrás.

Los ciudadanos siguen las recomendaciones de la EMA

La periodista ha justificado la decisión de los ciudadanos de inocularse con AstraZeneca, opción que ella misma ha elegido para recibir la segunda dosis. "La gente es mucho más lista y la gente dice 'es que yo me voy a poner esta porque es lo que dice la Agencia Europea del Medicamento'", ha insistido Ana Rosa. "40 millones y ahí están", ha añadido la comunicadora. Los colaboradores de AR han pedido al portavoz ministerial que no entre en valoraciones políticas y que se centre en informar sobre los avances de la vacunación en España.

Ana Rosa es crítica con Fernando Simón y la polémica con AstraZeneca: "No daba crédito" #AR1J https://t.co/x5mNWTenI5 — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) June 1, 2021

"Yo te digo una cosa, a mí me da la impresión de que al final él es un portavoz y se mete en unos terrenos que no son los suyos, que son políticos ideológicos, pues será lo que oye en el Ministerio. Como los niños que repiten lo que oyen en casa", ha sentenciado la presentadora. Justo después, ha entrado en directo el doctor César Carballo y se ha posicionado del mismo lado que los colaborares: "No tenemos patrocinadores de ningún tipo, lo que se está diciendo estas últimas semanas en términos científicos, es vergonzoso".