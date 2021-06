El II Congrés sobre 'Patrimonio Musical de la Corona de Aragón' posarà el focus en el rei Jaume I

La trobada, que albergarà dos concerts de Capella de Ministrers i diverses activitats paral·leles, ponències, debats i taules redones; posarà el focus a l'entorn del rei Jaume I (1208 Montpeller-1276 Alzira) i en la música dels segles XV al segle XVIII, entre altres línies de treball.

En aquesta segona edició, es presentaran els recents avanços a través de dotze ponències a les quals es dedicaran dos sessions. La primera es dedicarà monogràficament a la música i la cultura, amb la presència de trobadors i la música àrab, en temps de Jaume I; i la segona a una selecció de contextos cortesans per a la música entre el segle XV i els inicis del XVIII. Altres tres sessions estaran dedicades a la transferència del coneixement, educació, difusió i comunicació, així com presentacions de llibres.

Així mateix, diversos investigadors han presentat comunicacions que informen dels últims resultats dels seus estudis sobre l'antiga Corona d'Aragó, avancen els responsables de la iniciativa en un comunicat.

El II Congrés Internacional, organitzat per l'Associació Cultural Comes i la Fundació Cultural CdM en el marc del Festival MHA, està dirigit per Rosa Isusi-Fagoaga (Universitat de València) i Francesc Villanueva Serrano (Universitat d'Alacant) i compta amb un comité científic format 2 per Vicent-Josep Escartí (Universitat de València - IIFV), Antonio Ezquerro Esteban (CSIC), Antoni Furió (Universitat de València), Maricarmen Gómez Muntané (Universitat Autònoma de Barcelona), Tess Knighton (ICREA/Universitat Autònoma de Barcelona) i Francesco Zimei (Institut Abruzzese di Storia Musicale (L'Aquila-Teramo).

Des de l'organització subratllen que els objectius que es planteja el congrés "van més enllà del pur debat musicològic", perquè anima a la reflexió sobre els camins que en l'actualitat són d'utilitat per a transmetre a altres professionals i a la societat diverses investigacions, així com establir un diàleg entre els agents que formen part del procés integral d'adquisició i transferència del coneixement com musicòlegs, historiadors, pedagogs, intèrprets o comunicadors.

CONCERTS I ACTIVITATS

La trobada albergarà dos concerts de Capella de Ministrers que actuarà amb els programes 'Reliquiæ. Música i Relíquias: de la Capilla Real de Francia a la Capilla Real de Aragón (1237- 1437)' en el claustre del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, el dijous 3 de juny a les 19.30 hores; i 'Panthalia. Música a la cort del Duc de Calàbria' en l'Església del monestir de San Miguel dels Reis, el dissabte 5 de juny a les 19 hores.

Amb anterioritat a aquesta actuació de la formació, una referència internacional de la música antiga, es podrà visitar el monument, declarat Bé d'Interés Cultural (BIC), en el qual es troba la tomba de la reina donya Germànica de Foix i del duc de Calàbria, Fernando de Aragón.

La primera edició va ser una iniciativa pionera en l'aproximació a la història musical compartida pels territoris que van formar part d'aquesta entitat política i cultural l'existència de la qual es va perllongar fins al segle XVIII. Els satisfactoris resultats d'aquesta trobada van encoratjar a l'organització per a realitzar aquesta segona edició i continuar aprofundint en aquesta senda que va començar tractant d'establir un diàleg entre diversos experts.

La greu crisi generada pel Covid-19, amb els consegüents confinaments, estrictes mesures sanitàries i tancaments perimetrals van aconsellar postergar la trobada, que inicialment anava a celebrar-se del 28 al 30 de gener.

El II Congrés Internacional compta amb el suport de la Generalitat Valenciana, Turisme Comunitat Valenciana (TCV), Institut Valencià de Cultura (IVC), Fundació Banc Sabadell, Vicerrectorat de Cultura de la Universitat de València, Regidoria Patrimoni i Recursos Culturals de l'Ajuntament de València i el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (INAEM). Així mateix, col·laboren amb aquesta iniciativa l'Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives de la Universitat de València i REMA, Early Music in Europe.

D'altra banda, la Fundació Cultural CdM ha firmat recentment un conveni de col·laboració amb Turiart amb els objectius de promocionar la musica històrica de l'antiga Corona d'Aragó en l'àmbit turístic i cultural tant a nivell nacional com a internacional; la difusió i cerca de continguts vinculats al patrimoni històric i artístic; aconseguir finançament d'entitats públiques i privades per a desenvolupar experiències turístic-musicals de qualitat i donar a conéixer i oferir activitats organitzades de manera conjunta.