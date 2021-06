Apenas ha pasado un mes desde que salió a la luz que Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Gasset ya no estaban juntos. Su relación se rompía tras algo más, pero no mucho, de un año de idilio. Y claro, se habían separado de una forma tan amistosa que no parecía que hubiese terceros. Y menos aún, el ex de la diseñadora: Luismi Rodríguez, El Chatarrero.

Pero todo hace indicar que así ha sido. Ágatha y Luis Miguel acudieron este pasado fin de semana como pareja a una boda celebrada en Madrid y, tal y como ha apuntado Federico Jiménez Losantos en su programa de radio, también habrían estado en la ceremonia otros rostros conocidos como Ana Rosa Quintana o Esperanza Aguirre. La diseñadora y el empresario habrían sido acompañados por la hija de la primera, Cósima Ramírez de la Prada.

El hecho no solo de que asistieran juntos sino que se mostraran de lo más felices y cómplices contrasta con las palabras que Ágatha le dedicaba recientemente en el plató de Sálvame: "Ha sido un sueño de hombre, la pera, un lujo total. No ha pasado nada malo, ha sido el regalo del siglo, ha sido superamistosa, ojalá sigamos siendo amigos. Son cosas sutiles, hemos estado un año y son cosas que pasan. Técnicamente he roto yo, pero intelectualmente él no estaba todo lo enamorado de lo que a mí me hubiese gustado".

Como no estaba entonces muy claro qué pensaba Luis Gasset de todo esto, varios reporteros le han preguntado y él, sin perder la sonrisa ni los nervios, ha contestado con mucha calma y, aunque al principio parecía un poco abrumado por cada información (añadiendo que deberían subirles el sueldo a los periodistas porque les hacen trabajar "una barbaridad"), se ha mostrado sereno.

"No tengo ni idea. Ya sabéis que siempre os cuento cuando tengo algo", ha declarado el directivo de la casa de subastas Ansorena sobre si Luismi había sido el motivo de su ruptura. "No, no, de verdad que no. Yo me llevo fenomenal con Ágatha", ha añadido.

Esa buena relación la ejemplifica poniéndose en lo peor. "Si a ella le pasara algo en un hospital, yo sería el primero en darle mi médula, un hígado o lo que fuera", ha explicado Gasset, que ha resumido esos meses con ella como pareja y ahora como amiga con una sencilla frase antes de entrar por el portal: "Es una relación fantástica, de emocional a racional".