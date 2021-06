Els alumnes del CEIP Cervantes tornen aquest dimarts al centre després de la renovació integral de la teulada

El titular de l'àrea, Francesc Mezquita, ha destacat que les obres han transcorregut amb normalitat, ja que l'Ajuntament ha facilitat tots els recursos al seu abast. Així doncs, l'edil ha agraït "la ràpida reacció de la Conselleria i, sobretot, de la comunitat educativa per a afavorir l'educació pública i de qualitat".

Els treballs de reformes al CEIP Cervantes han consistit a canviar el sostre del centre i s'han executat de manera urgent. Recentment, els operaris de l'Ajuntament han dut a terme els últims treballs per a adequar l'edifici. Així doncs, el consistori s'ha encarregat de netejar, pintar i retornar el mobiliari al centre per a la volta de l'alumnat.

Durant les obres de reforma de la teulada del centre, els alumnes de primària s'han desplaçat el CEIP l'Illa del Grau. D'altra banda, l'alumnat d'infantil ha continuat les classes en el CEIP Verge del Lledó. Per a facilitar els trasllats a les famílies, la Regidoria d'Educació ha solucionat les qüestions de transport i de menjador.

ALTRES REFORMES

La Regidoria d'Educació també demanarà la delegació de competències a la Conselleria d'Educació per a reformar el CEIP Cervantes a través del Pla Edificant. Així mateix, el consistori prioritzarà que aquests treballs es duguen a terme fora del calendari lectiu per a evitar els canvis de centre de l'alumnat.

Aquests treballs tenen com a objectiu adequar la primera i la segona planta, tal com ha demanat la direcció del centre. En eixe sentit, es realitzaran revestiments en tot l'edifici i es baixaran els sostres, a més de millorar la il·luminació i el sistema de calefacció i de lampisteria. També hi ha prevista la instal·lació d'un ascensor per a millorar l'accessibilitat i la mobilitat del centre, així com l'adaptació del pati i altres espais de l'edifici.