Els creuers tornen a València amb ruta nacional i eixida ‘bambolla’

13 de març de 2020. Eixe va ser el dia que Espanya va prohibir l'activitat creuerista a causa del coronavirus. Ara, més d'un any després de l'aturada, sembla que el sector veu la llum al final del túnel.

Ahir, l'Autoritat Portuària de València (APV) va donar la millor de les notícies: el pròxim dia 27 de juny arribarà al port de València el primer creuer nacional postpandèmia, el Mein Shiff 2, un vaixell que cobreix la ruta Palma-Alacant-València-Barcelona. I ho farà amb totes les mesures sanitàries necessàries amb la finalitat de minimitzar el risc de contagi entre els seus passatgers, que únicament podran visitar la ciutat i els seus voltants en excursions ‘bambolla’, mai pel seu compte, i principalment en activitats a l'aire lliure.

El Mein Schiff 2 arribarà amb un màxim de 655 tripulants i el 60% de la capacitat de passatgers, en concret 1.979 si aconsegueixen vendre tots els bitllets per a aquest itinerari. La primera escala a València serà el 27 de juny i la segona, l'11 de juliol. No és la primera vegada que aquest vaixell atraca a la ciutat.

Igualment, la vida a bord del vaixell serà conforme amb la situació sanitària: mascareta obligatòria en zones comunes, tancament de bufets i discoteques, limitació d'aforament per a teatre i botigues, i test negatiu imprescindible per a tripulació i passatge previ a l'embarcament.

A més d'haver-hi un protocol de separació de fluxos i distàncies de seguretat dins del vaixell, el Mein Schiff 2 també ha reforçat els seus mitjans sanitaris i compta amb respiradors, test i cabines per a casos d'aïllament si se sospita d'algun cas de contagi.

I això no és tot. La responsable de l’APV, Francesca Antonelli, va anunciar també ahir que aquest passat cap de setmana es va publicar en el BOE la Resolució de la Direcció General de la Marina Mercant per la qual a partir del 7 de juny s'alçarà la prohibició per a l'arribada de creuers internacionals a Espanya.

Antonelli va explicar que ara les navilieres han de preparar els vaixells, reposicionar-se, dissenyar rutes, contractar tripulació i vendre els bitllets. Per això, segons les converses iniciades amb el Port de València, es preveu una “pausada tornada a la normalitat”.

De fet, els creuers internacionals no començaran a arribar fins a mitjan juliol. Però, en tot cas, el Port valencià es troba en les rutes amb Itàlia i França, que també han donat llum verda per a reprendre l'activitat.

Antonelli va recordar que un estudi de la Fundació Valenciaport i la Universitat Politècnica calcula que a causa de la Covid-19 el sector creuerista ha deixat d'ingressar 70 milions d'euros.

Encara és prompte per a saber quants viatgers es podran acollir a la ciutat en el que queda d'any, però les navilieres mantenen la seua programació prevista per a 2022 i 2023, quan es podrien tornar a fregar xifres prepandèmia.