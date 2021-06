Dos años sin La Patum: Berga pierde su particular agosto y los comerciantes reclaman un "plan de choque"

Por Corpus, Berga huele a vidalba, fuego, tradición y fiesta. La ciudad multiplica por seis la población y bares, restaurantes y comercios hacen el agosto. Por segunda vez a la historia, este año no será así. La pandemia ha vuelto a suspender la Patum y esto, en Berga (Barcelona), se vive "con resignación" porque supone perder la semana más importante del año.

Es el caso de la 'Dolceria Pujol', situada al lado del epicentro de la fiesta: la plaza de Sant Pere. "A nivel de trabajo será como un fin de semana, o un puente. Nada más", lamenta su responsable, Albert Dorna. Los sectores más afectados por la covid-19 son ahora quienes sufrirán las consecuencias de no hacer Patum. Por eso, desde Berga Comercial, reclaman "un plan de choque" que les ayude a superar la crisis.

Plano general de la Plaza Sant Pere de Berga. ACN

Situado en uno de los espacios más emblemáticos de La Patum, 'la Barana' es un bar típico de la fiesta. "Siempre está a reventar, es un espacio que vive la Patum todo el día", explica uno de sus responsables, Dani Perona, quien relata su experiencia como cliente porque, como responsable, todavía no ha podido vivir la festividad. Se da el caso que él y un grupo de berguedanos reabrieron el bar el enero del 2020, solo unos meses antes del estallido de la pandemia. "Tenemos ganas de vivir una Patum, pero este año todavía no podrá ser", lamenta.

Teniendo en cuenta la experiencia del año pasado que, a pesar de la pandemia, vivieron un incremento del trabajo respecto de una semana normal, este año han decidido llenar neveras y hacer pedidos "sin saber mucho cómo irá". En cambio, en la 'dolceria Pujol' no han incrementado personal y prevén que, a nivel de trabajo, no será muy diferente de un fin de semana normal.

Vivir de La Patum todo el año

Dolors Fígols es la responsable de la única tienda de recuerdos de la festividad. Solo abre la semana de la fiesta porque, según explica, el resto del año no le sale rentable. "Lo hemos probado, pero no funciona", asegura. De cara a estos días, a pesar de que no habrá Patum, tiene previsto abrir algunas horas del mismo día. Fígols lamenta que la gente solo piense en ésta una semana al año y, a su parecer, la administración apuesta "poco" para revertir esta situación y permitir que la ciudad viva de la fiesta todo el año. "Es la fiesta de cultura popular por excelencia y no lo parece", se queja.

Dolors Fígols en su tienda de recuerdos de la Patum. ACN

En esta línea, el Ayuntamiento tiene claro que hay que buscar fórmulas que permitan vivir de la Patum el resto del año. En este sentido, se ha creado una exposición con la imaginería de la festividad en el Convento de Sant Francesc. "Se nos ha abierto la oportunidad y en esto estamos trabajando", explica el alcalde accidental, Ivan Sànchez.

"Mala gestión del Ayuntamiento"

En todo caso, perder la Patum quiere decir perder la semana más importante del año para muchos comercios, bares y restaurantes de la ciudad. También para el turismo rural de la zona, que cada año hace pleno por estas fechas. Por este motivo, desde la asociación Berga Comercial, su presidente, Xavi Orcajo, reclama al Ayuntamiento "un plan de choque" que permita reactivar la economía de los comercios más afectados.

"Está claro que no hacer Patum hace que el Ayuntamiento se ahorre dinero. Creemos que este dinero se tendría que haber dedicado a un plan de choque, pero no ha sido así, y se han tenido que destinar a otras áreas afectadas por una mala gestión del Ayuntamiento", lamenta. Para Orcajo, las ayudas que se han dado son "insuficientes" y se tendría que haber actuado "de manera quirúrgica".

Desde el Ayuntamiento, no obstante, descartan ningún plan de choque especial. "No tenemos capacidad económica", lamenta la concejala de Promoción Económica, Roser Rifà, que se queja que la fiesta está infradotada económicamente. "Una fiesta como la Patum, que es una fiesta de referencia en los Países Catalanes, tendría que tener una subvención propia. Está muy bien tener el título, pero si no hay una inyección económica por parte del Govern se puede hacer poca cosa", explica.