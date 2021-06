El ataque de la hermana de Olga Moreno a Belén Esteban con Jesulín y su dura respuesta: "Basta ya de comparaciones"

La guerra en la familia Flores-Carrasco se ha trasladado a los platós de televisión. Y no solo entre los protagonistas más directos. Raquel, hermana de Olga Moreno, no entiende por qué desde los programas de Telecinco critican las exclusivas de Antonio David y tienen a Belén Esteban sentada como colaboradora, que lleva años hablando de su exmarido.

"Mucho criticar ahora a mi cuñado por las exclusivas que ha dado, pero tienen a una señora ahí sentada que ha vivido años y años hablando de su exmarido. Sí, la señora Belén Esteban, que repito, me sigue decepcionando", dijo la hermana de la superviviente en las redes sociales.

Un duro ataque que este lunes tuvo su correspondiente respuesta por parte de la de San Blas. "A día de hoy sigo defendiendo a tu hermana como superviviente. Yo no he hablado ni de tu hermana ni de Rocío Flores, de Antonio David sí porque a mí me ha dicho cosas que he visto que no son verdad. Os molesta que diga que creo a Rocío Carrasco, a su hija se lo he dicho en el baño y la niña me dijo lo que creía oportuno y yo le dije lo mismo", le espetó mirando a cámara la colaboradora en Sálvame.

En cuanto a las acusaciones por hablar de Jesulín de Ubrique, respondió: "Nunca me he hecho fotos a escondidas y he cobrado por detrás. Mi hija fue la primera que fue a la boda de su padre y, cuando ha visto al padre, quien le ha animado ha sido su tía Mamen y su madre Belén Esteban".

La de Paracuellos, además, afirmó que sí, que ha vendido su vida, pero pidió que se terminara de una vez con las comparaciones. "Por supuesto que he vendido mi vida, claro, lo he dicho la primera, pero basta ya de comparaciones. Cuando me he equivocado en algo del padre de mi hija, he tardado dos días en pedir perdón y en decir 'me he equivocado".