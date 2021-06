Jesús Calleja comparte su proceso de vacunación: "¿Qué me vas a poner ahí? ¿Qué me chutas?"

Jesús Calleja, presentador de Planeta Calleja (Cuatro) está de enhorabuena. A sus buenos datos de audiencia, ahora se suma el hecho de que ha recibido la vacuna contra el coronavirus.

El comunicador, de 56 años, no ha querido dejar pasar la ocasión y ha compartido el proceso con sus miles de seguidores en las redes sociales.

"Un acontecimiento va a ocurrir en mi vida que es muy importante y que os animo a que todos lo hagáis y no lo dudéis en ello. ¡Que me van a vacunar!", dice Calleja en un vídeo mientras espera a que el profesional le inyecte la dosis.

"¿Qué me vas a poner ahí? ¿Qué me chutas?", le pregunta. "Moderna", responde el sanitario. "Una cosa moderna me van a poner", vuelve a decir con humor.

"No me he enterado de nada. Han sido tres segundos. Tres segundos que cambian la vida. Ya queda uno tranquilo. Volveremos a la normalidad. Animaros a poneros la vacuna, de verdad. No tengáis cosas raras en la cabeza el que todavía tenga dudas", es el mensaje que ha mandado el aventurero.