Tu horóscopo diario: martes 1 de junio de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 1 de junio de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy podrás llegar a cierta persona que te es esquiva en muchas ocasiones y que te puede resulta interesante para un tema profesional. Conseguirás hablar con ella, aunque no sea en persona y será positivo ese contacto. Obtienes beneficios.

Tauro

Si mezclas hoy personas que no son habituales de tu entorno, puede que las cosas no funcionen tan bien como esperas, sobre todo si se trata de un grupo social o político. Ten en cuenta sus diferencias y procura que se establezca un diálogo.

Géminis

Si quieres causar una buena impresión a primera vista, es importante que muestres confianza y seguridad en ti. Si acompañas eso de una sonrisa, vas a tener muchos puntos ganados, no lo olvides. Aplica esto sobre todo si se trata de un trabajo nuevo.

Cáncer

Estarás hoy de mejor humor y con sorpresas bastante agradables en el ámbito económico, lo que significa la resolución de un problema que hace tiempo te estaba causando muchos dolores de cabeza. Ahora por fin respiras con ese asunto.

Leo

Todo va a ir hoy mejor si escuchas a una persona que te da un consejo que debes de tener muy en cuenta, a pesar de que creas que llevas razón, no es del todo cierto. Estar a la defensiva no es la solución. Debes aprender a escuchar con serenidad.

Virgo

No te gustará enterarte de algo que un familiar ha hecho por detrás, a tu espalda, sin tu conocimiento. Pero es así y no debes de darle más importancia de la que tiene, ya que es algo poco grave y en realidad no tiene mayores consecuencias.

Libra

Un comentario tuyo puede llegar hoy demasiado lejos, así que ojo con lo que dices y más si es por las redes sociales. Lo que creas que no hace daño o es solo una tontería puede dañar a los demás. Alguien puede sentirse afectado por ello.

Escorpio

Te extrañará el silencio de una persona que normalmente se pone en contacto contigo muy frecuentemente. No caigas en la idea de que se ha enfadado por alguna causa contigo, no tiene nada que ver, así que actúa con toda normalidad.

Sagitario

Sientes una emoción especial porque alguien te atrae mucho hoy va a estar cerca de ti y tendrás la oportunidad de expresarte y de demostrar quien eres. Puede ser una cita muy interesante, ve con ilusión y confía en tus encantos y virtudes.

Capricornio

Ese lado crítico que vas a tener hoy debes intentar que sea más controlado sobre todo con tu pareja o con tu familia porque eso puede volverse muy fácilmente en contra de tus intereses. No hagas críticas que no sean constructivas.

Acuario

Hoy buscas la confianza de una persona que suele brindarte su apoyo y en eso vuelcas todas tus esperanzas para que se solucione un tema personal que no acabas de ver claro. Te responderá como esperas y te sentirás reconfortado o reconfortada.

Piscis

Puede que en algunos momentos sientas un cierto alejamiento de tu pareja porque no estáis de acuerdo en algo, pero eso es normal y solo es una pequeña crisis que no tiene la menor importancia. No te preocupes tanto por sus contradicciones ni por las tuyas.