Los expertos deciden este martes sobre la desescalada andaluza y la Junta apuesta por un proceso "conservador"

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha anunciado que finalmente será este martes, a las 18.00 horas, cuando se reúna de nuevo el comité de expertos para tomar decisiones de cara a la desescalada, después de que la última reunión se pospusiera debido a la alta incidencia de coronavirus registrada en Andalucía.

El consejero reconoció que la comunidad "no va bien" en lo que a la incidencia se refiere. No en vano, la tasa volvió a subir este lunes hasta los 173,1 casos por cada 100.000 habitantes, 6,5 puntos más que hace una semana. Por ello, Aguirre apostó por mantener una postura "lo más conservadora posible", por lo que consideró muy probable que los expertos decidan "estar tranquilos, ir despacio y con buena letra", porque lo importante, dijo, es "salvar vidas" y "no hay por qué correr en la desescalada", que aún se encuentra en la fase inicial.

"Hemos bajado mucho la guardia, llamo a la prudencia porque el virus no lo hemos vencido", recalcó el consejero, quien pidió "responsabilidad a todos los andaluces" y que sean conscientes de que "el virus convive con nosotros" y "mata" también a personas jóvenes por debajo de los 50 años.

En cuanto a los contagios, la comunidad contabilizó entre el domingo y este lunes 1.397 nuevos casos y dos fallecimientos. Los hospitalizados ascienden a 816 (32 más en 24 horas), mientras que los ingresados en las UCI se sitúan en 203 (8 menos).