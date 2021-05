Una concentración pide defender el futuro de las playas de Motril

Así se ha expresado la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, que ha criticado la obra que ha denominado "muro de la vergüenza", que construye la Dirección General de Costas en el extremo oeste del Paseo Marítimo. Es, según ha indicado en una nota de prensa la regidora, una "actuación unilateral realizada con alevosía por el Gobierno central", que "no representa más que un certificado de defunción para la playa, históricamente, más popular de la ciudad".

"El Ayuntamiento de Motril viene con sus deberes hechos, y con las propuestas alternativas para una solución provisional al problema de los accesos y siempre pensando en que, a medio plazo, el Gobierno central debe realizar una inversión importante en un litoral que lleva 40 años olvidado. Esas propuestas deben ser estudiadas, evaluadas y merecemos una respuesta", ha señalado García Chamorro.

Además, ha anunciado que habrá nuevas acciones sin el plazo de una semana no hay una solución sobre la mesa, y ha apelado "ya no sólo a que desde Costas se dé un paso atrás, sino al sentido común porque no podemos permitir que la playa se convierta en una ratonera en caso de una emergencia sanitaria, de las que ya se han producido muchas veces y que, en la actual situación de cierre, puede suponer un riesgo muy serio para la vida de las personas".

A nivel económico, se ve venir un problema "que ya nos ha dado un anticipo este fin de semana con una caída del 40 por ciento de las ventas en los chiringuitos de la Playa de Poniente", ha explicado el presidente de la asociación que los engloba en la Costa Tropical, Francisco Trujillo. En este sentido, ha expresado su voluntad de ir de la mano tanto del Ayuntamiento como del resto de asociaciones "porque Motril no puede continuar permitiendo que se impida, y más de esta manera, el desarrollo de su playa".

Desde Aecost, la situación se contempla con mucha preocupación "y al mismo tiempo muy conscientes de que no nos vamos a quedar quietos", ha dicho su presidente, Jerónimo Salcedo quien, desde el primer momento de la crisis que ha provocado el cierre de los accesos a la playa, ha alineado el posicionamiento empresarial con la defensa enarbolada por el Ayuntamiento de Motril.

Por su parte, el senador del PP por la provincia de Granada, José Robles, ha trasladado en una nota tras asistir a la concentración que elevará una iniciativa al Senado para saber el motivo por el que el Gobierno de España está actuando "de espaldas a los motrileños, al gobierno de Motril y a su alcaldesa". Se ha referido así a la actuación de la demarcación provincial de Costas consistente en "levantar muros para cerrar Playa de Poniente y Playa del Cable a los coches, sin consensuar con el ayuntamiento las actuaciones a ejecutar, a pesar de que los terrenos en los que se actúa están en término municipal".

También el PSOE de Motril ha participado este lunes en la concentración convocada en la Playa de Poniente contra la decisión de Costas de cerrar, "sin información previa ni posibilidad de diálogo, los accesos a esta playa", según ha informado este partido en una nota.