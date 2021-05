La comissió de la DANA aposta pels corredors verds i per més disciplina urbanística per a mitigar inundacions

La comissió d'estudi sobre els riscos d'inundacions en el Baix Segura (Alacant) de Les Corts ha tancat les seues conclusions després de més d'un any des de la DANA de setembre de 2019, amb propostes com a corredors verds inundables, carreteres permeabilitzades perquè no actuen com a barreres i més "disciplina urbanística" i sensibilitat de la població i les administracions davant els efectes del canvi climàtic.

Així ho arreplega el dictamen, de 57 pàgines, que ha tirat avant amb el suport de tots els grups excepte Vox. Primer ho havien consensuat els de el govern del Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem) i Cs, encara que finalment s'ha sumat el PP després d'aconseguir incloure una menció al suport al transvasament Tajo-Segura i altres de les seues reclamacions. Previsiblement passarà pel ple a mitjan juny.

La principal conclusió és que, després de segles d'inundacions controlades, la canalització del Segura i la modificació de la seua desembocadura, al costat de l'extensió "no sempre ordenada" de la urbanització o les noves carreteres i vies de tren poc adaptades, ha incrementat la vulnerabilitat social, econòmica i ambiental de la zona. Tot açò va convertir "una inundació extraordinària en una catàstrofe en termes personals i soci-econòmics".

Aquesta comissió es va constituir a final de gener de 2020 a Oriola arran de l'episodi de precipitacions torrencials que es va viure entre l'11 i el 14 de setembre de 2019, fins el 500 litres per metre quadrat en un dia, al costat de l'efecte del temporal del llevant amb ones de huit metres. Per Les Corts van passar 85 dels 99 compareixents previstos, cap de la Confederació Hidrogràfica del Segura (CHS) perquè van entendre que excedia les seues competències.

En el dictamen, tant els meteoròlegs com els experts coincideixen que és raonable esperar una major recurrència de precipitacions torrencials en la comarca alacantina, tenint en compte que les inundacions són "en gran manera inevitables" per les característiques del territori i que una DANA tan profunda pel sud de la Península en una data tan primerenca de la tardor és una cosa "extremadament anòmal".

Una de les conseqüències és l'assimilació per gran part de la població i de responsables polítics i tècnics d'una sensació de "falsa seguretat" enfront dels desbordaments, la qual cosa ha propiciat la construcció en zones totalment inundables. També assenyala que la CHS s'ha mostrat "incapaç d'evitar aquestes ocupacions del domini públic hidràulic".

Més de 31.000 construccions fora d'ordenació

En clau urbanística, la comissió relaciona la "ocupació desordenada" en la comarca amb la normativa anterior a 2003, quan es va aprovar el pla territorial de prevenció del risc d'inundacions (PATRICOVA) revisat en 2015 amb la inclusió de les zones perilloses.

Segons les dades d'Urbanisme de la Generalitat, més de 31.000 construccions estan fora d'ordenació en el baix Segura i 2.647 hectàrees tenen algun risc d'inundació (1.693 en risc mitjà o superior).

Davant aquestes xifres, retrau la falta de "disciplina urbanística" i defén els instruments d'ordenació supramunicipal perquè aquest àmbit no estiga tan subjecte a "decisions polítiques i a una forta pressió d'interessos econòmics". També proposa estudiar la reubicació d'edificis de serveis públics a zones menys vulnerables.

Solidaritat territorial

En general, la comissió crida a abordar la reconstrucció del Baix Segura des d'un enfocament multidisciplinari, tenint present el canvi climàtic i la "solidaritat territorial" per a minimitzar riscos, com una "oportunitat" per a corregir l'exposició de persones, infraestructures i edificacions. Advoca així per combinar actuacions tradicionals d''infraestructura grisa' amb altres de renaturalització, conscienciació i política urbanística.

Com a principal actuació, per part de la CHS, l'ampliació de la superfície de la llera i la creació de corredors 'verds' d'inundació controlada perquè "no es pot entendre que la renaturalització del riu es plantege com a mesura eficaç només en la conca alta i mitjana". També proposa reforçar els brins per a evitar trencaments, estudiar la derivació de cabals a embassaments de la Pedrera i Crevillent i acabar de reparar els camins rurals.

En la mateixa línia, planteja la possibilitat que la CHS i el Ministeri per a la Transició Ecològica aborden la possibilitat de permeabilitzar les dues desembocadures a través de comportes o altres mecanismes per a evitar la intrusió d'aigua marina en temporals, davant la previsible pujada del nivell del mar. I que el Ministeri de Transport permeabilice la N-332 i altres carreteres i vies per a evitar l'efecte barrera.

Altres de les propostes són que la CHS reforce el seu personal, actue en els regadius que no respecten les lleres i aborde mesures estructurals com la possible configuració de 'pobles illa' en les zones mes deprimides. El transvasament Tajo-Segura s'esmenta en un dels punts finals, el de la reducció de la vulnerabilitat, defenent la seua permanència per als regadius depenents.

En matèria de conscienciació, aposta per posar en valor el regadiu històric i per coordinar una formació permanent als ajuntaments per a combatre emergències. També que la població accedisca a canals segurs per a evitar "informacions falses o malintencionades".

De cara al futur, la comissió demana que les ajudes es concedisquen en el menor temps i que les administracions aprofiten la "oportunitat" dels fons europeus de reconstrucció per a dur a terme aquestes actuacions. El dictamen es remet tant a la Generalitat com a la CHS i al Govern, als ajuntaments afectats, a la Diputació d'Alacant i a la Regió de Múrcia.

Un informe "contundent"

Entre els partits, el PSPV confia que les conclusions servisquen per a ajudar la Generalitat i als ajuntaments, així com per a "posar en la consciència de tots els danys que s'han produït". "A pesar que ha durat un any i de la pandèmia, aquesta comissió aportarà", ha garantit el socialista Manuel Pineda.

Compromís creu que és un informe "contundent i sense sectarismes" que ha de fer reflexionar a totes les administracions i del que "no podrà renegar cap partit". "El riu Segura un dia o un altre tornarà a desbordar-se, la qüestió és que ara existeix també un document que posa negre sobre blanc els passos a donar", ha asseverat la seua portaveu adjunta Aitana Mas, presidenta de la comissió.

Unides Podem coincideix que és una jornada positiva pel consens del Botànic amb la majoria de l'oposició. "Hem pogut conéixer el que va patir la Vega Baixa i les possibles solucions per a previndre eixe mal endèmic al que estan sotmesos", ha manifestat la seua representant en la comissió, Beatriu Gascó.

També Ciutadans destaca el consens aconseguit i algunes de les seues peticions incloses, com un pla comarcal contra inundacions, millores de comunicació, seguiment des de les Corts o "deixar constància que és un dictamen coix" perquè no s'ha sumat la CHS, en paraules de María Quiles.

El PP celebra que les seues reclamacions hagen tirat avant perquè veia "increïble" que no se citara el Tajo-Segura i havia detectat "moltes deficiències" en el text. "Estem orgullosos que el nostre vot particular haja aconseguit que el dictamen tinga més objectivitat i contemple la defensa dels interessos de la Vega Baixa", ha manifestat Elisa Díaz.

Per contra, Vox és l'únic que ha votat 'no' perquè entén que la comissió va ser una "propaganda política" innecessària i que el Botànic ja podria haver adoptat aquestes mesures, com ha criticat el seu diputat Miguel Pascual.