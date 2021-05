Els valencians Ladyfunta defenen "llibertat de ballar sense límits" amb 'La rebel·lió de les papallones'

Segons han indicat des de la sala en un comunicat, "per alguna raó, les papallones han tingut sempre un fort contingut simbòlic en la nostra vida quotidiana". En 1963, el matemàtic i meteoròleg nord-americà Edward Lorenz va encunyar l'expressió "efecte papallona" per a referir-se a una variant de la teoria del caos segons la qual (i establint una analogia amb l'aleteig d'aquest lepidòpter) una xicoteta variació en les condicions d'un sistema dinàmic pot produir grans conseqüències a llarg termini.

Per la seua banda, les "papallones en l'estómac" serveixen per a definir la sensació d'agitació que ens envaïx per una emoció molt forta, resultat d'un alliberament d'adrenalina.

En tots dos casos, l'acció de les papallones comporta "una rebel·lió, ja siga a nivell sensorial o des d'un punt de vista científic". Conscients d'aquest significat tan particular, els integrants de la companyia valenciana Ladyfunta van decidir desenvolupar una peça de dansa experimental entorn d'eixa idea de "eufòria".

Així va sorgir 'La rebel·lió de les papallones o la primavera que les va parir', un projecte artístic dirigit per Jéssica Martín que va formar part de l'edició 2020 de Graners de Creació, i que els pròxims 4 i 5 de juny (20.30 hores) desplegarà en La Mutant un verdader arsenal de recursos performatius.

"Parlem d'eixe instant en què la consciència desperta i brolla al nostre interior com a papallones voletejant que alcen el vol i no pararan fins a veure'ns ballar", assenyalen els responsables d'un espectacle que té entre els seus principals referents la pel·lícula 'Danzad, danzad malditos' (Sydney Pollack, 1969), en la qual un grup de joves participa en una marató de ball durant la Gran Depressió.

Segons han assenyalat, és "un treball situat en un territori intermedi entre la instal·lació artística i el moviment escènic, en el qual convidem a participar a artistes de diferents disciplines". "Volem explorar sense por el territori de l'eufòria a partir d'eixe primer gest, d'eixe moment en què un moviment es converteix en inspiració", han indicat sobre una proposta on les ferramentes tecnològiques més actuals conviuen amb unes altres totalment desfasades com el radiocassette, convertit per a l'ocasió en l'element fetitxe de la posada en escena.

Amb aquesta proposta, La Mutant obri una quinzena dedicada a la dansa contemporània, que es completarà la setmana vinent amb la presència de la coreògrafa argentina establida a Bèlgica Ayelen Parolin. Entre les dos, el diumenge 6 de juny (19 hores), tindrà lloc la segona sessió del cicle Berlín Series amb el títol 'tmrw>', una cita centrada principalment en la música experimental i improvisada més rellevant de la capital alemanya.