El tabac disminueix més d'una dècada l'esperança de vida d'un fumador, segons un expert de QuirónSalud

En la mateixa línia, ha assenyalat que s'han identificat almenys 98 substàncies en el fum del tabac amb capacitat per a ser tòxiques. Entre les més nocives es troben els oxidants, l'acroleina, el formaldehid, l'òxid de nitrogen, el cadmi i el cianur, segons ha indicat en un comunicat de la firma sanitària.

"Aproximadament la meitat de totes les persones que continuen fumant moriran a causa de l'hàbit", afirma el doctor Pasker. A més, afig "que fumar no només causa càncer de pulmó, de laringe, de renyó, de bufeta, entre uns altres, sinó que pot ocasionar dany a quasi tots els òrgans en el cos, incloent els pulmons, el cor, els vasos sanguinis, els òrgans genitals, la boca, la pell, els ulls i els ossos".

Per açò, explica que fumar "redueix la capacitat pulmonar el que suposa un major risc de patir afeccions pulmonars greus i augmenta la gravetat de les malalties respiratòries com és el cas de la Covid-19, una malaltia infecciosa que ataca principalment als pulmons".

"El tabaquisme deteriora la funció pulmonar, la qual cosa dificulta que el cos lluite contra els coronavirus i altres afeccions respiratòries i com indiquen les dades d'investigació disponibles fins avui, els fumadors tenen un major risc de desenvolupar símptomes greus i de morir a causa de la Covid-19", detalla el pneumòleg de Quirónsalud de Torrevella i Alacant.

Així mateix, l'expert subratlla algunes de les mesures que es poden dur a terme per a deixar de fumar, tals com pensar en tots els avantatges que té el no ser fumador com millorar l'aspecte físic, estalviar diners, respirar millor o olorar millor.

En definitiva, l'especialista també recorda l'existència de determinats fàrmacs i substitutius de la nicotina que poden ajudar durant el procés de deshabituació, a més de la supervisió d'un especialista en cas necessari.