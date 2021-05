'El viatge impossible' d'Escena Erasmus recorrerà 17 municipis valencians

Els espectacles d'Escena Erasmus aborden la realitat de l'Europa que habitem des d'una visió crítica i fent partícip al públic de les seues reflexions. Enguany, el muntatge es basa en el concepte de "viatge", en aquests temps en els quals viatjar és més difícil que mai. L'espectacle també ofereix la reflexió que, "potser, tornar als pobles és una realitat sana i efectiva de reconstruir el nostre món i les nostres vides", ha indicat la institució acadèmica en un comunicat.

Els detalls del projecte i de la gira d'enguany s'han presentat en una roda de premsa celebrada aquest matí en La Nau, que ha comptat amb les intervencions de la vicerectora de Cultura i Esport de la Universitat de València Ester Alba; el vicerector d'Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València Carles Padilla; el diputat de Cultura de la Diputació de València, Xavier Rius i el director de l'espectacle i codirector d'Escena Erasmus, Josep Valero.

'El viatge impossible' està dirigit per Josep Valero amb textos escrits a propòsit per quatre destacats dramaturgs de l'escena valenciana: Daniel Tormo, Guadalupe Sáez, Isabel Martí i Gemma Miralles.

L'espectacle està protagonitzat pel canari Nicolás Aranda, els francesos Arnaud Barennes i Sélune Cannizzo, la italiana Allegra Florioli, la valenciana Elena Francés, la suïssa Paloma Gros-Hostettler i l'alemanya Kika Miederhoff.

L'obra s'estrenarà en la Rambleta el pròxim dia 3 de juny, a les 20 hores, entrades a través d'aquest enllaç i iniciarà la seua ruta a Otos (la Vall d'Albaida) el pròxim 12 de juny.

En total, visitarà 17 pobles i ciutats de la província de València: València (3 de juny), Otos (12 de juny), Càrcer (13 de juny), Castelló (20 de juny), Alzira (25 de juny), Senyera (26 de juny), Ontinyent (30 de juny), Llocnou de Sant Jeroni (4 de juliol), Simat de la Valldigna (8 de juliol), Montcada (9 de juliol), Montesa (10 de juliol), Bunyol (11 de juliol), Gandia (14 de juliol), Sagunt (15 de juliol), Montitxelvo (16 de juliol), Llutxent (17 de juliol) i Albaida (18 de juliol).

La gira d'enguany compta amb el patrocini de l'Ajuntament de València (Turisme i Internacionalització) i la col·laboració de la Fundació SGAE, Espai La Rambleta, el Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València i la Fundació General de la Universitat de València. Tots els detalls de la gira es poden consultar en la web del projecte.

"APEL·LA A l'ÀNIMA DELS NOSTRES POBLES"

Prèviament a les intervencions s'ha presentat una breu escena de l'espectacle amb la presència dels representants municipals de les localitats que acollirà la gira.

Per al director del muntatge, Josep Valero, "L'espectacle en si és un viatge, apel·la a l'ànima dels nostres pobles; als anhels compartits de tornar a celebrar les festes i viure en comunitat, però també hem volgut retratar l'aïllament que han viscut els nostres majors, el viatge interior que hem hagut de fer en aquest període de confinament".

Els responsables de la Universitat i la Diputació, han expressat la seua satisfacció pel compromís del projecte Escena Erasmus, que proposa "un diàleg cultural a través del teatre". En aquest sentit, el diputat Xavier Rius ha manifestat la il·lusió, que va suposar per a les localitats valencianes mantindre la gira de 2020, en plena pandèmia, i que es pot visualitzar en el documental estrenat recentment 'Aus per la finestra', finançat per la Diputació, i que visualitza l'espai de convivència i peripècies de la companyia tardor passada quan van portar el teatre als pobles.

Els vicerectors Carles Padilla i Ester Alba han destacat la trajectòria d'Escena Erasmus, amb 12 anys d'existència, i com aprofiten el potencial creatiu dels estudiants per a conscienciar a la ciutadania amb temes de caràcter social. Ara, en el muntatge de 2021 toca "repensar Europa que habitem després d'una pandèmia que ha canviat el nostre sentit del viatge", han assenyalat. En anteriors muntatges, han explicat, ja s'havia abordat el viatge, a través de les migracions o el desig de conéixer altres llocs, en el nou espectacle, és un viatge de tornada: als nostres pobles i als nostres interiors, en un temps que ha estat marcat per les restriccions de mobilitat.

NOVENA EDICIÓ DE 'LAS PEQUEÑAS EUROPAS'

'Las Pequeñas Europas' és un projecte escènic de gira promogut per l'Àrea de Cultura de la Diputació de València que arreplega l'esperit nòmada del teatre i de la representació en els pobles, amb una participació activa d'estudiants acollits per la Universitat de València dins del programa Erasmus i estudiants locals.

La filosofia d'aquesta iniciativa, que compleix la seua novena edició enguany, és establir un pont de diàleg, convivència i col·laboració entre un grup de joves europeus i la vida social i cultural de cadascun dels municipis que visiten, no només per a dinamitzar-la sinó per a oferir una via de possibilitats de creixement a través de la reflexió entorn del paper de la cultura.