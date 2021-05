À Punt i VLC Negra acorden col·laborar en la promoció de la cultura i la promoció d'aquest festival

El certamen se celebrarà en la capital valenciana del 10 al 19 de juny, dies per als quals s'han programat al voltant de 40 activitats. Entre elles hi ha trobades literàries amb autors com Carlos Zanón, Pablo Rivero o Manuel Marlasca.

El festival contempla també la possibilitat que el públic puga decidir les obres guanyadores dels premis de Novel·la Negra 2021. Així, fins al 9 de juny es podrà participar en l'elecció de les obres guanyadores en la web del festival.

A més, el públic podrà assistir a tallers d'escriptura i a la gravació de podcast en directe. El certamen atorga els premis a les millors novel·les negres de l'any i el premi Francisco González Ledesma.

El director general d'À Punt Mèdia, Alfred Costa, ha manifestat que amb l'Associació València Negra es comparteix "l'objectiu de la promoció de la lectura", al mateix temps que ha assenyalat que a la Comunitat Valenciana es compta amb "molts bons representants del gènere negre".

A partir de l'acord subscrit, els diferents programes d'À Punt Mèdia, com a mitjà oficial, realitzaran una cobertura i difusió de totes les activitats relacionades amb aquesta novena edició del festival.

D'aquesta manera, es prestarà especial atenció a la inauguració, que tindrà lloc el dijous 10 de juny en el Centre del Carme, on s'entregarà el premi Francisco González Ledesma a la trajectòria literària i la resta de guardons, ha apuntat À Punt.

"À Punt assegura la cobertura informativa d'un esdeveniment participatiu i obert com és aquesta novena edició del festival VLC Negra", ha insistit Alfred Costa.

Així, el director de VLC Negra, Jordi Llobregat, ha valorat el conveni firmat amb els mitjans públics valencians. "Creiem en la ràdio i en la televisió pública, els mitjans que contribueixen a vertebrar la nostra comunitat amb informació i contingut de qualitat. Valorem molt la important tasca que desenvolupa À Punt Mèdia a través dels seus diferents canals", ha exposat.

"Ens uneix la vocació de difondre el fet cultural, el foment de l'ús de la llengua valenciana i el desig d'arribar a la major audiència possible", ha agregat Llobregat. Ha considerat que l'acord és "el resultat natural de l'afinitat entre À Punt i València Negra: la radiotelevisió pública autonòmica i el festival literari més gran que se celebra a la Comunitat Valenciana", ha assegurat.

CONTINUAR EN PRÒXIMES EDICIONS

Igualment, ha confiat que el conveni, que es va firmar per primera vegada fa dos anys i que l'any passat va quedar en suspens per la pandèmia de la Covid-19, "continue en pròximes edicions".

El festival VLC Negra es realitzarà en diferents espais de la ciutat de València i es podrà seguir també pel canal de YouTube. Enguany, per a poder complir amb els protocols sanitaris, serà necessari reservar l'entrada per a assistir a qualsevol de les activitats programades.