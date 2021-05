El CAC Málaga celebra el Día del Medioambiente con una 'Green Week'

Las actividades tendrán lugar del 2 al 5 de junio y será necesario inscripción a través de la plataforma de Evenbrite, según han explicado desde el CAC a través de un comunicado.

El ciclo de cine francés organizado en colaboración junto al Institut Français de Cinema está compuesto por una selección de películas bajo los títulos 'L'Âme du vin de Marie'- Ange Gorbanevsky (2019), 'Poissonsexe' de Olivier Babinet (2019), 'Il était une forêt' de Luc Jacquet (2013) y 'In the Name of the Land' de Edouard Bergeon (2018). Las proyecciones tendrán lugar los miércoles 2, 9, 16 y 23 de junio a las 19.00 horas en el salón de actos del centro. El aforo es limitado a 65 personas previa inscripción.

La 'Green Week' acogerá diversas conferencias al contar con la colaboración de varias asociaciones como Aulaga, Andalimpia o Almijara que invitarán a conocer más sobre la labor que desempeñan para mejorar y mantener el medioambiente.

Las conferencias serán el jueves 3 junio a las 12.00 horas, sábado 5 junio a las 11.30 horas y sábado 5 junio a las 12.30 horas, respectivamente.

Además, Enrique Nadales, responsable de la Sección de Biodiversidad y Educación Ambiental del Área de Medioambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Málaga, comentará los hábitos medioambientales que se pueden cambiar en casa y las recomendaciones para usar estos objetos, el jueves 03 de junio a las 18.30 horas en modalidad online a través de Zoom.

Por otro lado, darán a conocer el proyecto 'Arte Vegetal - Mil Madreñas Rojas' cuyo objetivo consiste en crear obras de arte contemporáneo con materiales naturales encontradas en el entorno, además de conocer el por qué de su actividades el jueves 03 junio a las 18:00 horas. Mientras que el viernes 4 de junio a las 18.00 horas, BeeGarden invitará a conocer más sobre el mundo de las abejas y la apicultura.