El fiscal que acusa una parella de matar els seus dos fills en un ritual a Godella: "No hi ha res més brutal"

La vista ha arrancat aquest dilluns en l'Audiència de València amb la selecció del jurat, un procés que s'ha perllongat durant prop de quatre hores i la lectura dels escrits d'acusació i defensa i la intervenció de les parts.

El fiscal demana per al pare de les xiquets, Gabriel, una pena de 50 anys de presó per dos delictes d'assassinat amb la circumstància agreujant de parentiu, mentre que per a la dona, María, sol·licita una mesura d'internament en apreciar l'eximent completa d'anomalia psíquica. El ministeri públic els sol·licita, a més, en matèria de responsabilitat civil, el pagament d'una indemnització per als avis paterns i materns de 300.000 euros per danys morals.

Per la seua banda, la defensa del pare ha demanat la lliure absolució ja que assegura que va ser la mare, a qui no se li va diagnosticar la malaltia mental que pateix, qui va portar als xiquets fora de casa mentre ell dormia i sense el seu coneixement els va colpejar en la zona del cap amb un objecte pesat. Aquesta "brutal agressió", ha afirmat, va ser el que va causar la mort dels xiquets i posteriorment va procedir a enterrar els cossos en una parcel·la també "sense coneixement ni intervenció" del seu defès.

De la mateixa manera, l'advocada de la mare ha demanat la lliure absolució en mantindre que ella no va executar els actes que li imputa la Fiscalia i que només va procedir a enterrar els cossos dels seus fills quan se'ls va trobar ja sense vida.

No obstant açò, el fiscal ha recordat al jurat que l'autor d'un fet delictiu no només és qui ho executa materialment sinó que hi ha també altres formes d'autoria com els quals indueixen a executar-los i la responsabilitat és idèntica i en eixe sentit manté que és ell qui li fica al capdavant a María la necessitat d'alliberar-los del setge al que, segons ells, eren sotmesos.

"TENIA ABDUÏDA A MARÍA"

En eixe sentit, refuta la petició d'absolució de defensa perquè manté que va haver-hi una inducció i una coparticipació de Gabriel a qui ha definit com "una persona manipuladora, que tenia abduïda a María" i la controlava de manera "sistemàtica apartant-la del seu entorn familiar i d'amics". "Li tenia menjat el cap", ha afirmat de Gabriel, del que que ha apuntat una personalitat "'camaleónica'" que en "el seu propi interés era capaç de mostrar-se afable i respectuós", però que no obstant açò "mostrava falta de respecte i agressions verbals cap a María".

Per contra, ha definit a María com una persona que estava "arrossegada" per Gabriel i era "fàcilment influenciable per ell". No obstant açò, ha destacat que "estimava als seus fills" i que "mai va tindre un mal gest ni acció violenta amb ells, cosa que de Gabriel no podem dir".

Els acusats eren parella de fet des de 2011 i, després de viure en diversos llocs d'Europa i Espanya, als mesos de febrer-març de 2017 es van instal·lar en una casa de camp de Godella que van ocupar il·legalment i van arreglar per a fer-la habitable, tal com es desprèn de l'escrit fiscal.

La parella compartia creences místiques-religioses i, així, creien en la regressió, en la purificació de les ànimes mitjançant banys d'aigua i en el renaixement de les ànimes després de la mort dels cossos. Aquestes creences, inicialment professades per l'home i "li les va ficar en el cap a María".

Segons el fiscal, entre les 22 hores del 13 es març de 2019 i les 4 hores de l'endemà, els acusats, actuant de comú acord, primer van banyar en la piscina de la casa als menors per a purificar-los i posteriorment els van propinar multitud de violents colps, fonamentalment en la zona del cap, bé amb un objecte contundent o bé contra el terra.

Com a conseqüència de l'agressió, els xiquets van patir sengles traumatismes cranioencefàlics, amb múltiples fractures cranials i lesions encefàliques que els van provocar la mort.

Després d'açò, van enterrar els cossos sense vida en diferents llocs de la parcel·la on se situava la vivenda. En eixe moment la dona patia una esquizofrènia de tipus paranoide, que es trobava en fase de brot agut, que anul·lava les bases psicobiològiques de la seua intel·ligència i voluntat.