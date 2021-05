Se convirtió en una de las canciones más populares de la movida madrileña y, a día de hoy, sigue sonando: Devuélveme a mi chica, el tema en el que Hombres G relataban en 1985 el desengaño amoroso de su vocalista, David Summers, ha llegado hasta TikTok con una nueva versión compuesta por 'La chica del ukelele'.

Sara es la joven que hay detrás de esta famosa cuenta de TikTok, que supera los 12.000 seguidores y en la que se puede disfrutar de la canción de la banda española cantada desde el otro lado, es decir, desde los ojos "del joven del jersey amarillo". Summers lo llamaba "mamón" porque le había "robado" a "su chica". Pero, ¿y si esta le dejó porque no la trataba todo lo bien que se merecía?

La usuaria de la plataforma ha querido abordar el famoso tema a partir de dicha pregunta. La nueva letra, sacada de su cosecha y adaptada a la actualidad, reza así: "Estás llorando en tu habitación / escuchando a Beret o a Xavibo / No la tratabas como merecía / y ahora tengo un Ford Fiesta / y también a tu chica".

"Por el parque hemos ido a pasear / nos hemos besado, ha sido genial / pero te he visto entre los matorrales / y me acerqué a decirte algo que no sabes", continúa la canción, cuyo estribillo está formado por los siguientes versos: "Sufre mamón / esta ya no es tu chica / se cansó de esperar tus llamadas y tus citas".

Ukelele en mano, la artista canta esta versión al aire libre y sentada sobre el césped. Se trata de un vídeo sencillo que, por la originalidad de su contenido (y el talento que hay detrás de esta versión) ha obtenido cerca de 527.000 reproducciones. También recoge más de 147.000 'me gusta' y 1.587 comentarios.