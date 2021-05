Suso Álvarez, exconcursante de Supervivientes y Gran Hermano, ha compartido su primera foto en sus historias de Instagram con su novia, Amanda, con la que se ha reconciliado tras varios años sin tener una relación sentimental con ella.

La pareja se conoció en el año 2017, no obstante, parece que las cosas no salieron bien en un primer momento y finalizaron su idilio romántico. La reconciliación ha llegado y la cosa es seria, pues Suso no ha dudado en compartir una fotografía con ella en sus redes sociales.

En la imagen ambos aparecen en el conocido restaurante de Las Rozas (Madrid), New Why not. Ambos aparecen sentados a la mesa, con algunos entrantes delante, y luciendo, especialmente Álvarez, una gran sonrisa.

Amanda y Suso en el restaurante de Las Rozas. OFICIALSUSOGH16 / INSTAGRAM

Amanda vive en Barcelona y Suso ha fijado su residencia en Madrid, por lo que mantienen una relación a distancia. El pasado mes de abril, el colaborador de Viva la vida, anunciaba en sus redes sociales que había vuelto con la que ahora es su novia, parece que oficialmente.

Pese a hacer partícipes a sus seguidores de su felicidad por recuperar esta relación, Suso no ha dado muchos detalles acerca de los términos de su reconciliación con la joven.