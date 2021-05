Alacant s'adhereix a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori de la Generalitat

Després de la trobada, Orozco ha destacat que "Alacant és un dels primers municipis que ha mostrat el seu interés a formalitzar la seua adhesió a l'AVPT, i si els ajuntaments xicotets tenen dificultats, les grans ciutats tenen el problema que centren la seua atenció i els seus esforços en la disciplina urbanística en el sòl urbà, sense poder atendre sovint el que passa en sòl no urbanitzable (SNU)".

Així mateix, ha afegit que "en tot cas, en alliberar-se de la disciplina urbanística en SNU, les grans ciutats també poden dedicar més recursos a altres tasques urbanístiques, com agilitzar els procediments de llicències, per exemple", segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

"Esperem que l'exemple d'una gran ciutat com Alacant, encoratge a altres ciutats grans i mitjanes a sumar-se a l'AVPT", ha indicat. Per a la secretària autonòmica, "d'aquesta forma demostrarem que la protecció del territori és una qüestió que ens uneix més enllà de la grandària dels municipis, les competències de les administracions o el signe polític".

En la mateixa línia, ha afegit que "és una qüestió que ens ha de preocupar a totes i tots, al conjunt de la societat valenciana".

Per la seua banda, Santos ha destacat que "aquesta reunió amb la secretària autonòmica ha servit per a donar trasllat de l'acord plenari i així anar treballant conjuntament per a formalitzar l'adhesió de l'Ajuntament d'Alacant a l'Agència de Protecció del Territori així com l'interés de l'Ajuntament de formar part".

L'Agència Valenciana de Protecció del Territori és un organisme autònom de la Generalitat, adscrit a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, amb l'objectiu de la protecció del sòl rural, entès com a recurs natural escàs, limitat i no renovable.

Així, busca complir amb aquesta premissa des de la perspectiva que la mesura de protecció més efectiva i eficaç és la prevenció, mitjançant la inspecció territorial, la qual cosa evitarà la irreversibilitat o la consolidació que es puga construir il·legalment, així com la creació en la ciutadania d'una falsa confiança, ha recordat Imma Orozco.