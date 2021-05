Quasi 200 persones treballen en la cerca de l'estibador desaparegut al Port de Castelló

Així ho ha indicat la delegada del Govern, Gloria Calero, en atenció a mitjans aquest dilluns. Calero ha indicat que Salvament Marítim, Comandància, Creu Roja i bombers estan treballant "sense descans" per a trobar a aquesta persona, encara que de moment no hi ha cap novetat.

El dispositiu de cerca va trobar aquest dissabte a la vesprada el cos sense vida d'un dels dos homes desapareguts, que era un dels membres de la tripulació del buc, un home de 22 anys i de nacionalitat índia. Des del diumenge, les tasques es van centrar a tractar de localitzar el cos de l'altre treballador.