La IX edició de Iberia Festival 2021 se celebrarà el 8 i 9 d'octubre en format presencial a Benidorm

20M EP

L'auditori Julio Iglesias de Benidorm (Alacant) acollirà els dies 8 i 9 d'octubre la IX edició de l'Iberia Festival 2021. Es tractarà del primer esdeveniment amb abonament per a diversos dies a Espanya i comptarà amb un cartell "de luxe" per a un aforament de 1.500 persones per dia, segons ha informat l'organització en un comunicat.