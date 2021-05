Charlene de Mónaco, firme contra la caza furtiva de rinocerontes: "Haré cualquier cosa para protegerlos"

La princesa Charlene de Mónaco ha vivido una de las experiencias más especiales durante su viaje a Sudáfrica. Con el objetivo de evitar la caza furtiva de rinocerontes, una de las iniciativas que más se repiten es la de sedar a los animales para lograr eliminar parte de sus cuernos y, así, detener la captura ilegal de uno de los animales más grandes del mundo.

Después de varias semanas alejada del foco mediático, la de Zimbabue ha compartido una serie de fotografías de su emocionante aventura en las que se mostraba cómo se lleva a cabo esta práctica y lo cerca que la princesa ha estado de los rinocerontes.

Acompañada de los rangers, Charlene ha permanecido varios días en su país de origen, desde donde ha narrado esta vivencia: "Esta experiencia me ha conmovido. He conectado con gente increíble y he hablado con rastreadores locales y unidades de lucha contra la caza furtiva, todos ellos tienen una pasión increíble por la protección de nuestros rinocerontes y nuestro entorno".

"Me ha llenado de alegría volver a casa con el pueblo y el espíritu africano. Me fascinó aprender más sobre la historia y la cultura de la región. Como conviene redescubrir mi amor por África en un lugar llamado Thanda, que significa 'amor' en el idioma zulú", comentó Charlene

Además, la royal ha podido experimentar "la angustia de los rinocerontes cuando hay que descornearlos para que los cazadores furtivos no los maten. Haré cualquier cosa para proteger a los rinocerontes, incluyendo la recaudación de fondos y educar a mis hijos sobre la conservación de esta especie".

Tal y como se ha explicado desde la Fundación Princesa Charlene de Mónaco, desde Thanda Foundation Trust, miembro fundador del Projetc Rino, se participó en el lanzamiento del Proyecto Rino con motivo del Día Mundial del Rinoceronte, el pasado 22 de septiembre de 2021. Esta es una asociación integrada por personas que comparten las mismas ideas y, además, facilita las intervenciones de conservación de rinocerontes para acabar con la caza furtiva y asegurar la supervivencia de rinocerontes blancos y negros de KwaZulu-Natal.

"Protegiendo a los rinocerontes conservamos su hábitat, lo que es beneficioso para las poblaciones y la vida silvestre, apoyamos a nuestras comunidades locales y aseguramos un legado para las generaciones futuras", aseguraba la princesa.