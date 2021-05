Diputación de Alicante negocia con la baronesa Thyssen la llegada de parte de su colección a una sede en 2022

El proyecto, según ha anunciado el presidente de la institución, Carlos Mazón, y la vicepresidenta, Julia Parra, en rueda de prensa, nació hace unos meses por parte de la Diputación y, hasta el momento, Carmen Cervera ha tenido "mucho interés" en Alicante para ser sede de parte de su colección. Asimismo, ambos han señalado que les consta que "exclusivamente" está negociando con la institución alicantina, por lo que hay "prioridad" para que el acuerdo llegue a concluirse.

Hasta el momento, ambos no han concretado el edificio que podría albergará la colección, así como el número de piezas que incluiría, pero sí han concretado que el MUBAG será el que acoja de manera "temporal" las piezas en el año 2022. Sobre este asunto, la baronesa Thyssen también decidirá sobre el edificio final. En todo caso, Mazón prevé que las negociaciones concluyan a finales de 2021 para celebrar en 2022 el 200 aniversario de la Diputación.

"No es un contexto de tira y afloja. Las relaciones son muy buenas. Julia ha sido la que ha encabezado las negociaciones. No me atrevo a decir que el proyecto está a punto de cerrarse pero sí está muy avanzado", ha destacado Mazón, que ha insistido en la "ilusión" que ha creado este proyecto.

Igualmente, tanto Mazón como Parra han señalado que las negociaciones, hasta este momento, se han llevado con "mucha discreción" debido a que es la iniciativa "más ambiciosa hasta la fecha de la Diputación", ya que se trata de una posible labor "muy importante" para la provincia que supondría "un importante retorno" al tratarse de una inversión.

"ASUNTO DE PRIMERÍSIMA DIVISIÓN"

"No es cuestión de un presupuesto gravoso para la provincia porque estamos hablando de un asunto de primerísima división. No sería un gasto sino una inversión presupuestaria. A mayor inversión, mayor retorno", ha indicado Mazón, mientras que Parra ha insistido en que el proyecto sirve para "ponerte en el mapa".

Sobre cómo será el museo, Mazón ha detallado que se tratará de un museo propio del año 2022, por lo que tendrá "tintes tecnológicos y visuales" y contará con digitalización y con mucha interactividad para con el público. "Queremos que sea un museo distinto", ha apostillado.

En la misma línea, Mazón y Parra han repetido en varias ocasiones la "ilusión" que les genera esta idea porque "las perspectivas son inmejorables", al igual que las conversaciones.

Por último, la titular de Cultura ha manifestado que "todavía es pronto para desvelar más detalles" pero sí ha revelado cómo se produjo la primera reunión: "Yo la conocí a raíz de un préstamo de una obra de la Diputación al Museo Carmen Thyssen de Málaga y a partir de ese momento nos hemos reunido un par de veces más y siempre ella me ha mostrado su gusto e interés por Alicante", ha explicado.