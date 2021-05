Els creuers tornen al Port de València amb 'excursions bambolla': el 27 de juny primer buc de recorregut nacional

Així ho ha anunciat aquest dilluns la responsable de creuers de l'Autoritat Portuària de València (APV), Francesca Antonelli, després que el BOE publicara aquest cap de setmana la Resolució de la Direcció general de la Marina Mercant per la qual a partir del 7 de juny s'alça la prohibició per a l'arribada de creuers internacionals a ports espanyols.

Antonelli ha explicat que amb la finalitat de la prohibició dels creuers a Espanya, les navilieres tenen ara que preparar els bucs, reposicionar-se, dissenyar les rutes, contractar la tripulació i posar a la venda els bitllets i segons les converses que han iniciat amb el Port de València es preveu una "pausada tornada a la normalitat".

De fet els creuers internacionals no començaran a arribar fins a mitjan mes de juliol. Les rutes per a enguany encara estan per definir però en tot cas, el Port de València es troba en les rutes amb Itàlia i França que també han donat llum verda pràcticament per a reprendre l'activitat.

De moment, serà un 'creuer de cabotatge', d'itinerari peninsular, el primer que acollirà el port valencià des del 13 de març de 2020, moment en el qual Espanya va prohibir l'activitat creurista. Des d'esta data, ha recordat Antonelli, un estudi de la Fundació Valenciaport i l'Universitat Politècnica de València (UPV) calcula que l'impacte econòmic és que s'han deixat d'ingressar uns 70 milions d'euros.

El 'Mein Schiff 2' arribarà amb un màxim de 655 tripulants i el 60% de la capacitat de passatgers, en concret 1.979 sí els passatgers compren eixe itinerari. La primera escala a València serà el 27 de juny i la segona l'11 de juliol. No és la primera vegada que atraca en la ciutat, és un buc de 316 metres d'eslora construït en 2019 que compta amb les noves instal·lacions en matèria de sostenibilitat.

La vida a bord del buc serà conforme amb la situació sanitària: mascareta en zones comuns, tancament de buffets i discoteques, limitació d'aforament per a teatre i tendes, tests per a tripulació i passatge previ a l'embarcament i als tres dies de pujar, protocol de separació de fluxos i distàncies de seguretat.

A més, el 'Mein Schiff 2' ha reforçat els seus mitjans sanitaris i compta amb respiradors, tests i cabines per a casos d'aïllament si se sospita algun cas de contagi.

"CREIXEMENT MODERAT" PER A 2023

Encara és prompte per a saber quants viatgers es podran acollir en el que queda d'any, encara que de moment les navilieres mantenen la seua programació per a 2022 i 2023, uns viatges que "es preparen amb dos i tres anys d'antelació", ha explicat Antonelli.

El Port de València es considera un "port mitjà" quant a l'activitat creurista, amb un creixement "molt sostenible" en aquest àmbit, ha assegurat la responsable de l'APV.

En concret, el port valencià movia, abans de la Covid, al voltant de 205 escales abans de la pandèmia i les seues previsions eren també d'un "creixement moderat" fins a arribar a les 250 en anys posteriors.

Açò es tradueix en unes xifres 'prepandemia' d'uns 420.000 creuristes i 'pospandemia' de fins el 450.000 i "si tot va molt bé", per a 2023 "podria arribar a fregar, una miqueta per davall del mig milió de creuristes", ha avançat Antonelli.