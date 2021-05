Los viajes con Jesús Calleja en su programa Planeta Calleja son experiencias catárticas, o así lo expresan siempre los famosos que tienen la suerte de acompañarle en esas aventuras.

La última en subirse al barco ha sido la actriz Maribel Verdú, que además de visitar Santo Tomé y Príncipe, donde ha visto rituales religiosos, cascadas impresionantes, selva virgen, nacimiento de tortugas o impresionantes playas, ha hablado con el presentador de su vida y su carrera y reveló que sufrió acoso sexual en su trabajo.

Jesús Calleja le preguntaba a la actriz en un momento dado si ella no había sufrido acoso en su trabajo.

"No conozco a ninguna mujer a la que no le haya pasado, que no hayamos tenido que soportar barbaridades", respondía rotunda Verdú.

La actriz ya llevó este asunto a los tribunales hace algunos años, pero aquello no trascendió, porque era algo que no solía verse publicado.

"En el trabajo me ha pasado, ha habido gente de llamar al camerino… de gente muy influyente, y tener que decirle '¿puede salir usted de aquí'?", narraba la actriz, que solía decir: "¿puede repetirme esto delante de mis compañeros?".

Ese "esto", era una "una proposición deshonesta", según apuntó Jesús Calleja.

A continuación Maribel Verdú narró cómo salió del camerino corriendo y fue a llamar a dos compañeros, actores muy conocidos, para pedirles que la acompañaran.

"Entré con ellos en el camerino, y le dije, ¿y ahora puede repetir lo mismo delante de ellos?". Ahí los que se atreven a decir lo que no deben "se quedan muertos", revela Verdú, porque "si hay una presencia masculina ya se cortan y, es que me pone enferma", decía la actriz.

Y es que si algo no soporta Verdú es "a parte de la injusticia, el abuso de poder en cualquier sitio, en cualquier espacio, y eso se ejerce mucho todavía", ponía de manifiesto.

Y es que este tipo de incidentes hieren especialmente porque "se aprovecha de ti alguien en quien confías plenamente, y dices, si eres un delincuente. Eres un impresentable", hacía ver la actriz.

La actriz prefirió no obstante ser discreta sobre los detalles y nombres de aquel suceso: "Lo sabe la gente que lo tiene que saber, pero no España entera".