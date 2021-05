CSIF adverteix Educació de les "pèssimes condicions" dels tribunals d'oposició i demana flexibilitzar el calendari

Aquesta situació, que afecta a unes 2.400 persones que formen part dels citats tribunals, es produïx en realitzar-se les proves en el tram final del curs escolar, mentre que altres anys tenien lloc una vegada acabat.

Sobre aquest tema, assenyala que els membres de tribunals "no ho són per petició voluntària", sinó per decisió de Conselleria. No obstant açò, tal com assenyala el sindicat, l'Administració "no només no aporta les condicions adequades perquè puguen exercir eixa tasca que els vé afegida, sinó que estan patint dia rere de dia jornades de treball interminables dins d'unes pèssimes condicions".

El sindicat lamenta "el despropòsit que hagen començat abans d'acabar el curs escolar" ja que provoca que "els membres de tribunals, després de concloure la seua jornada laboral en el seu centre educatiu de destinació, han d'acudir a la seu del tribunal per a realitzar les correccions pertinents dels exàmens d'oposicions". Per açò, recorda que ja va demanar en el seu moment que les proves d'oposicions començaren al juny.

A més, s'entra en temps de proves finals, sessions d'avaluació i de diferents reunions de coordinació, amb el que l'horari i el calendari de membres de tribunals "es comprimeix molt més". El sindicat lamenta que, a pesar d'aquesta situació, "Conselleria ja s'ha encarregat de recordar per carta als tribunals l'obligada assistència".

El sindicat adverteix que el fet de coincidir el tram final del curs amb les oposicions no només perjudica els tribunals, "sinó que afecta de manera negativa a molts centres educatius, ja que, a més dels membres de tribunal, moltíssims opositors que són funcionaris interins i estan treballant també es veuen afectats".

JORNADES MARATONIANES

CSIF subratlla que el 17 de maig ja va sol·licitar per escrit a Educació que adoptara les mesures necessàries perquè els membres de tribunals, un lloc d'obligada adscripció i amb unes dietes més baixes que en altres autonomies i que tarden al voltant d'un any a cobrar, no afrontaren "jornades maratonianes" en la correcció de les proves, perquè puguen dur a terme aquesta tasca en les condicions adequades.

El sindicat posa l'accent en la falta d'actuacions de Conselleria sobre aquest tema, per la qual cosa li demana, en l'escrit registrat hui, que "prenga les mesures oportunes, flexibilitze el calendari proposat de correcció d'exàmens i realitze, en definitiva, les actuacions pertinents per a evitar les llarguíssimes jornades de treball que venen patint els tribunals".